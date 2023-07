Proroga deposito Liste di Svincolo: FIGC concede tempo extra

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato di aver adottato una misura straordinaria su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti. Tale provvedimento prevede la proroga del termine per il deposito delle Liste di Svincolo, secondo quanto stabilito dall'articolo 107 del N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della FIGC), per quanto riguarda le discipline del Calcio a 11 e del Calcio a 5.

La scadenza originariamente prevista per il deposito delle Liste di Svincolo era stata fissata in una data precedente, ma con questa nuova decisione, le società sportive avranno tempo fino al 21 luglio 2023, precisamente alle ore 19:00, per effettuare tale adempimento.Le società interessate a partecipare alle competizioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5 avranno quindi il tempo necessario per completare le procedure e presentare correttamente le Liste di Svincolo entro il nuovo termine stabilito. È fondamentale che le squadre si attengano a tali scadenze per evitare eventuali conseguenze negative sul piano organizzativo e regolamentare.