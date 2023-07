Serie D: 17 Squadre in Corsa per il Campionato 2023-2024

Il Dipartimento Interregionale ha rivelato che 17 squadre di calcio hanno formalmente richiesto di essere ammesse al prossimo campionato di Serie D. La scadenza per le domande è stata fissata alle ore 12 di questa mattina e, rispettando il limite di tempo, molte squadre hanno espresso il loro desiderio di competere nella prossima stagione.

Le squadre in questione sono variamente composte da società che sono state retrocesse attraverso i play-out o per un distacco di otto punti, da società che hanno perso gli spareggi come secondi di Eccellenza, e una società retrocessa.

Le squadre retrocesse ai play-out o per distacco di 8 punti includono: Città di Varese, Correggese, Ilvamaddalena, Molfetta, Paternò, Pomezia, Portogruaro, Seregno, Sporting Trestina, Terranuova Traiana. Le squadre che hanno perso negli spareggi di Eccellenza comprendono: Agropoli, Boreale, Caravaggio, Enna, Pavia, Progresso. Infine, Fossano è la squadra retrocessa che ha presentato domanda.

Le richieste di ammissione presentate da queste squadre saranno ora esaminate dalla Co.Vi.So.D, che fornirà la propria valutazione in data odierna. Le squadre che riceveranno una valutazione positiva saranno inserite nella lista per completare l'organico del campionato 2023-2024.

Tuttavia, per i club che non soddisfano i requisiti richiesti, esiste una possibilità di ricorso. Queste squadre possono presentare ricorso entro le ore 14 del 19 luglio. Successivamente, la Co.Vi.So.D esprimerà un parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 27 luglio.

Il crescente interesse per la Serie D segnala una competizione entusiasmante e intensa per la prossima stagione. Mentre le squadre si preparano per i potenziali cambiamenti, i tifosi possono aspettarsi una stagione piena di sorprese e scontri indimenticabili.