Tramite i propri canali ufficiali, il Benevento ha comunicato l'ufficialità dell'arrivo in giallorosso di Amedeo Benedetti.

Il terzino, classe '91, arriva a parametro zero dopo l'esperienza con il Pordenone, che non ha ratificato l'iscrizione per la stagione 2023/24 alla Serie C, e ha firmato un contratto della durata di due anni.

Foto: sito ufficiale Benevento Calcio, ph. Mario Taddeo.