Buzzegoli: "Voglio costruire un Novara che dia soddisfazioni a tutti"

E’ stato presentato venerdì presso la sala stampa dello stadio Piola di Novara il nuovo tecnico Daniele Buzzegoli, a fare gli onori di casa il direttore sportivo Di Battista che introduce brevemente “Buba”: “Fin dal primo colloquio abbiamo capito che le nostre idee di calcio collimano, sarà il campo a definire se permetteranno al Novara di fare un buon campionato. Speriamo di dare soddisfazioni ai tifosi e al presidente, non dimentichiamo che se siamo qui a parlare di serie C, di mercato e della prossima stagione azzurra è grazie a Ferranti”.

Daniele Buzzegoli si presenta alla stampa novarese in grande forma e visibilmente carico per la nuova avventura: “Prima di tutto voglio dire di essere molto contento di essere qui, si è instaurato un grande feeling fin da subito con il nostro direttore sportivo, la partenza è sicuramente buona. Sono stato sette anni e mezzo a Novara da giocatore, è un po' come se fosse la mia seconda casa; sono circondato dall’affetto della gente per quello che ho dato in campo, ora si resetta tutto anche se i rapporti umani mi auguro rimangano straordinari come lo sono sempre stati con i tifosi azzurri”

Buzzegoli viene sollecitato sullo schema che predilige da mister.

“4-3-3, non invento niente, non sono legato ad uno schema fisso, voglio una squadra che si sappia adattare, che sappia variare le soluzioni, non essere leggibili può essere un grande vantaggio. Voglio una squadra che abbia identità, prepareremo tutte le partite per provare a vincerle per poter festeggiare con la nostra gente, il lavoro principale sarà costruire una squadra. Sarà una rosa composta da un mix di giovani e giocatori d’esperienza; non so cosa sia successo l’anno scorso, il Novara era partito con obbiettivi importanti e qualcosa penso non sia andato nel verso giusto ma non posso e non voglio entrare nello specifico di cose che non so”.

Non poteva mancare un riferimento a Gonzalez.

“Pablo per me è un fratello, ho provato a convincerlo ma ho dovuto rispettare la sua scelta anche perché non volevo mettere in difficoltà un carissimo amico. Pablo mi starà vicino anche se non farà più parte della rosa del Novara”.

L’Obbiettivo?

“Un campionato di livello, vogliamo toglierci il maggior numero di soddisfazioni possibili senza fare troppi proclami, per esperienza diretta quando a Novara si è partiti per spaccare il mondo le cose non sono andate benissimo, viceversa quando abbiamo cercato di toglierci soddisfazioni con il lavoro siamo riusciti ad ottenere buoni risultati. L’anno scorso ho avuto modo di fare esperienza, non vedo l’ora di iniziare la preparazione”.