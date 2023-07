PUMA e Parma svelano il nuovo Home Kit: un omaggio alla tradizione

PUMA e il Parma Calcio hanno presentato oggi il nuovo Home Kit. Il kit verrà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili del Parma Calcio per la stagione 2023/2024. Questo segna il ritorno di PUMA come Global Technical Partner del club dopo tre decenni e segna anche il loro primo kit prodotto per il club da allora.

Il nuovo Home Kit è stato creato in omaggio alla ricca storia del Parma Calcio e celebra il 110° anniversario della fondazione del club. Il 16 dicembre 1913 due giocatori del Parma, Ugo Betti e Torquato Rossini, diedero vita alla Maja Crozäda, una maglia bianca caratterizzata da una croce nera sul petto. PUMA ha rinnovato questo design iconico mantenendo la elegante colorway Puma White con la storica croce in Puma Black. Al design originale sono stati aggiunti dettagli contemporanei come profili in Cyber Yellow e un colletto a V con una doppia colorazione Electric Blue Lemonade e Cyber Yellow, che richiamano i colori ufficiali del club gialloblù.

In aggiunta PUMA ha svelato il nuovo Home Kit da portiere in total PUMA Red, da indossare dai portieri per l'intera stagione. Il design si contraddistingue per il collo a V e per l'innovativo pattern grafico Speed of Action, distintivo di PUMA.

Il focus del nuovo Home Kit non si limita all'estetica. Le nuove maglie, dalla vestibilità regular, sono realizzate in 100% poliestere riciclato e incorporano la tecnologia avanzata di termoregolazione PUMA dryCELL. Questo sistema di gestione dell'umidità assicura che gli atleti mantengano la temperatura corporea ideale durante il gioco. Le maglie presentano un design senza cuciture e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense. In questo modo, gli atleti possono rimanere asciutti per tutti i 90 minuti di gioco e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo.

Il nuovo Home Kit di PUMA e Parma Calcio non è solo un omaggio alla storia e alla tradizione del club ma rappresenta anche un'innovazione significativa in termini di design e tecnologia, riflettendo l'impegno di PUMA a fornire attrezzature di alta qualità che migliorano le prestazioni atletiche.