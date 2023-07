Gladiator 1924. Firma un esterno offensivo ivoriano

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l’ingaggio di Mamadou Alfred Kone. La società del presidente Giacomo De Felice e dell’amministratore unico Stefano Valletta ha fortemente voluto l’acquisto dell’esterno offensivo destro classe ‘98 della Costa d’Avorio e, grazie alla trattativa portata avanti dal ds Gaetano Romano, ha regalato al tecnico Luigi Pezzella un elemento di spessore per la rosa nerazzurra. Il suo approdo a Santa Maria Capua Vetere impreziosisce il reparto avanzato sammaritano, aggiungendo velocità, bravura nel dribbling ed anche fiuto del goal: parte come ala ma può agire anche come prima e seconda punta all’occorrenza.

Mamadou, chiamato affettuosamente da tutti Dudù, è nato ad Adjamè in Costa d’Avorio. Da giovane si trasferisce con la famiglia in Italia ed intraprende le prime esperienze con Martinsicuro e Folgore Veregra. Grazie alle sue abilità viene notato dalla Reggiana che lo acquista per la Primavera. Nell’esperienza a Reggio Emilia viene allenato da Paolo Zanetti (attuale allenatore in Serie A del Sassuolo) e disputa anche il Torneo di Viareggio. Da quel momento gioca in pianta stabile in Serie D, collezionando 210 presenze e 26 goal con Virtus Francavilla, Frattese, Vastese, Nereto, Olympia Agnonese, Latte Dolce Sassari, Folgore Caratese e nell’ultima stagione a Legnano, con 32 presenze e 7 goal messi a referto.

Nei giorni scorsi Mamadou Alfred Kone è arrivato a Santa Maria Capua Vetere ed ha avuto modo di conoscere la città. Tante sono le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare il Gladiator: “Sono molto contento per la nuova sfida. Mi auguro con tutto il cuore di fare bene. Cercheremo di dare il massimo in campo per la maglia nerazzurra; io darò il mio contributo come ho sempre fatto. Sono stato in città, ho avuto impressioni da parte della società e dell’allenatore: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.