Benevento. La Curva Sud non ci sarà per la presentazione delle maglie

I gruppi del tifo organizzato del Benevento non saranno presenti domenica sera al "Vigorito" in occasione della presentazione delle nuove divise da gioco del club giallorosso. La motivazione è contenuta in una nota emessa dagli stessi tifosi sui profili social della Curva Sud e che qui riportiamo:

"Con la presente nota, i gruppi organizzati annunciano la mancata presenza in Curva Sud in occasione dell'evento di presentazione delle nuove maglie, domenica 23 alle ore 20:30. La motivazione è semplice: non accettiamo che i protagonisti della disastrosa retrocessione dello scorso anno, indossino ancora i nostri colori. Parliamo di Letizia, Improta, Schiattarella, Tello, Veseli, Acampora, Viviani e altri, i quali non hanno mai dimostrato di tenere alla nostra causa, quindi non capiamo come possano farlo quest'anno nell'inferno della serie C. In un campionato così agguerrito, serviranno veri Uomini per onorare al meglio i colori giallorossi, caratteristica che questi tesserati hanno dimostrato di non avere. La nostra presa di posizione è netta, la maglia va onorata e non soltanto presentata!"