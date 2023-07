Gladiator 1924. Dall'Insieme Formia arriva una mezzala destra

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l'ingaggio di Marco Gaita. La società nerazzurra opta per l'acquisto della mezz'ala destra classe 1997 di Avellino che rinforza il centrocampo a disposizione dell'allenatore Luigi Pezzella. Il presidente Giacomo De Felice e l'amministratore unico Stefano Valletta danno il benvenuto al nuovo atleta per l'approdo a Santa Maria Capua Vetere.

Gaita è cresciuto nel settore giovanile di Nocerina e Benevento, prima di debuttare in prima squadra con l'Agropoli in Serie D. Dopo l'esperienza con la Virtus Avellino, la passata stagione ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti del Lazio con l'Insieme Formia. Elemento molto duttile, abbina forza, tecnica e corsa: qualità e quantità per la rosa sammaritana.

Appena giunto all'ombra dell'Anfiteatro, il nuovo acquisto rilascia le prime dichiarazioni da calciatore del Gladiator: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, stavo aspettando da tempo una chiamata del genere. Per un'esperienza di tale spessore sono super motivato ed infatti darò il 110% per la maglia nerazzurra. In questi giorni ho conosciuto sia il ds Gaetano Romano che l'allenatore Luigi Pezzella: mi hanno fatto un'ottima impressione ed in più, poiché entrambi sono ex calciatori dell'Avellino, mi sono sembrati eccezionali. Adesso non mi tocca che ripagare la loro fiducia durante la stagione".

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.