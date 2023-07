Giana-Novara 0-2, Donadio vince e convince

Il sintetico del campo sportivo di Cassina de’ Pecchi fa da tappeto alla seconda amichevole che vede il Novara FC sfidarsi con l’ AS Giana Erminio, squadra neo promossa in serie C, probabile futura protagonista anch’essa del girone A nella prossima stagione. Si contano circa 1000 spettatori in un clima di tifoserie caldo e colorito che fa sentire la presenza emotiva alle due compagini.

Nulla di scontato I bianco azzurri, (oggi verde mela) a cinque minuti dal fischio d’inizio, sfidano la reattività di Desjardins che riesce a bloccare l’esito pericoloso di un calcio di punizione di Verde. Ribattono gli ospiti subito dopo quando Gerardini, su punizione, intercetta Bagatti che indirizza in maniera precisa al tiro di testa di Bonaccorsi, salvato miracolosamente da Zacchi. All’11’ Ballabio ha l’occasione per il vantaggio ma mira troppo in alto ed ancora un’occasione per la Giana che dopo una svista di Gerbino permette a Verde un tiro conclusosi però, oltre l’incrocio dei pali. Al 13’ ancora i padroni di casa a sprecare la possibilità del vantaggio con un pallone firmato Marotta che finisce a lato di poco. Ci prova il Novara, al 30’, con l’ assist di Corti che per la prima volta sfida la sua ex squadra, inquadra Bagatti che di testa colpisce ma viene bloccato dalla difesa milanese. Rischia di finire sullo 1 a 0 il primo tempo con un lancio di Verdi che esce di pochissimo tanto da far zittire il tripudio dei bianco-azzurri.

Doppietta a sorpresa Come nella partita precedente, Buzzegoli nel secondo tempo cambia completamente lo schieramento azzurro. Caradonna, appena riavviato il cronometro, fa vibrare gli avversari con un tiro a distanza che finisce però, alto. La coppia Buric- Prinelli cerca di approfittare di un errore della Giana ma la difesa milanese è brava ad anticipare. Ancora il croato all’8’ lancia un missile che termina alto di un soffio. Ma la lietezza azzurra si ha grazie a Donadio, in prova dal Borgosesia, che al quarto d’ora del secondo tempo si svincola inserendosi tra portiere e reparto difensivo e mirando con successo la rete avversaria. 0-1, Novara in vantaggio. Ma non finisce la gioia dell’attaccante 2001 che incornicia la sua prima doppietta da fuori area, stoppando con il piede su respinta e centrando la rete. Porta gli azzurri sul punteggio di 0-2 che con i cuori pieni di battiti proseguono la sfida. Infatti, con un Novara energico arriva Buric, appena prima del triplice fischio, passando a Di Munno che non riesce a concludere per la prontezza del difensore avversario. Si conclude con una vittoria il secondo test programmato mentre patron Ferranti è stato visto uscire dallo stadio avversario con un sorriso soddisfatto.

Calendario I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 2 agosto contro la Fiorenzuola alle ore 17.00 (ingresso 10,00€) e domenica 6 agosto all’ “Albertas”di Gozzano contro la Sampdoria di Andrea Pirlo.

GIANA ERMINIO- NOVARA 0-2

Reti: 14'st e 28'st Donadio.

Giana Erminio: Zacchi, Piazza, Ferrante, Minotti, Previtali, Marotta, Ballabio, Franzoni, Messaggi, Perna, Verde. All.: Chiappella.

Novara FC: P.t.Desjardins, Saidi, Khailoti, Bonaccorsi, Martinazzo, Bagatti, Gerbino, Goncalves, Gerardini, Rossetti, Corti. s.t. Boscolo Palo,Cradonna, Scaringi, Bertoncini, Migliardi, Calcagni, Di Munno, Prinelli (33’st Ranieri), Buric, Scappini, Valenti. All.: Buzzegoli.

Arbitro: Omar Abou El Ella della sezione di Milano.