Gladiator 1924. Un terzino torna per la terza volta nerazzurro

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver perfezionato l'ingaggio di Alessio Capitelli, terzino destro, sammaritano d.o.c., che per la terza volta in carriera vestirà la maglia della sua città.

Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, esordisce in prima squadra nel campionato di serie D nel 2016 poi va a farsi le ossa con Frattese e Aversa Normanna. Esperienza all’Albanova in Eccellenza, poi arriva la chiamata dalla serie A maltese. Gioca con l’Hamrun Spartans e a febbraio 2021 si trasferisce in Slovenia al Drava. Torna in Italia e a novembre dello stesso anno e indossa nuovamente, seppur per pochi mesi, la maglia del Gladiator. Lo scorso anno avventura con la Sanciprianese in Promozione e adesso terza esperienza a Santa Maria Capua Vetere.

"Felice di poter indossare la maglia della squadra cittadina e per me è motivo di grande orgoglio. Ringrazio la società per questa opportunità e ce la metterò tutta per farmi sempre trovare pronto. Siamo un gruppo già ben amalgamato, giovane ma con la dovuta esperienza. Credo che potremo fare bene in un campionato così difficile come quello della quarta serie".

