Gladiator 1924. Arriva un duttile esterno mancino

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver ingaggiato l’atleta Vincenzo Romano. Classe 2002, giocatore eclettico capace di ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che quinto di centrocampo.

Prima esperienza con la Napoli Nord, poi il passaggio all’Afragolese. Nel 2021 si trasferisce all’Insieme Formia, un anno a Sorrento sempre in D poi il passaggio l’estate scorsa al Gravina. A dicembre firma per il Barletta ma un problema al ginocchio lo mette ko. Lavoro duramente, recupera e da oggi è ufficialmente un calciatore nerazzurro.

"Ho trovato un ambiente fantastico con compagni e amici di squadra che già conoscevo al di fuori del calcio. Per me è un onore ma soprattutto motivo di orgoglio indossare questi colori perché è la città dove mio padre ha fatto la storia e ha messo tutto il suo cuore facendo capire il vero senso di appartenenza alla maglia. Ed ciò che voglio trasmettere anche io a questa società ma soprattutto alla città riprendendomi anche la mia rivincita dopo il mio brutto infortunio. Però adesso mi sento in gran forma e sono pronto per questa grande annata. Credo che faremo un gran campionato perché si è creato sin da subito un grande gruppo e abbiamo tanta voglia di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Infine ringrazio la società e il mister per la fiducia e la voglia di portarmi a Santa Maria”.

