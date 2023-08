Novara FC, Ferranti sollecita : "Sediamoci attorno ad un tavolo"

Ferranti preoccupato "Sediamoci attorno ad un tavolo e creiamo un programma a lungo termine", così lancia un altro invito l'attuale presidente del Novara FC, dalla tribuna dello stadio "Pavesi" dopo la partita stravinta contro il Fiorenzuola di mister Bonatti. "Se si costruisse un gruppo di imprese novaresi pronte a collaborare, io non ascolterei nessuna altra proposta". Una richiesta di aiuto per sponsor e impresari di provincia che ha preoccupato molto i tifosi; viene facile tradurlo, infatti, come un possibile messaggio di inaffidabilità su chi, entro il 30 settembre potrebbe prelevare l'intera quota societaria, Naser Altamimi, già titolare dell'8%. Ferranti aveva reso note le sue intenzioni di voler studiare l'acquirente prima di fidarsi solo in base alle questioni economiche. E forse l'ha fatto davvero.

I lavori al Piola Proseguono i lavori per la stesura del nuovo manto sintetico allo stadio "Silvio Piola" anche se il termine dell'appalto di Italgreen subirà un ritardo a causa di problemi tecnici e maltempo, previsto comunque un posticipo di massimo 10 giorni. Con la dichiarazione odierna di Lega Pro, che ufficializza l'inizio del campionato la squadra avrà un buon tempo per appurare scarpe adatte nel nuovo campo.

L'inizio del campionato 2023-2024, ha dichiarato oggi il presidente di Lega Pro Matteo Marani, sarà per il giorno 3 settembre 2023 mentre l'inizio della Coppa di Serie C verrà deciso a stagione calcistica iniziata. Lunedì 7 agosto verrà convocato il Consiglio Direttivo di Lega Pro per decidere gironi e calendario cui sorteggi verranno comunicati ufficialmente nel pomeriggio dello stesso giorno.

L'undicesimo acquisto Continuano gli innesti azzurri, ieri è stato ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Lorenzo Caradonna, classe 2002, terzino destro. Nell'ultimo campionato è stato un giocatore del Fanfulla collezionando 27 presenze e 4 reti.