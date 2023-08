Serie C, deliberati gironi e calendario

Come dichiarato dal presidente di Lega Pro, Matteo Marani, nella giornata odierna il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato la composizione dei gironi ed il calendario per il campionato calcistico di Serie C per la stagione 2023-2024.

GIRONE A Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana Erminio, L.R.Vicenza, Legnano Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

GIRONE C ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla.

*Per la gara della prima giornata di campionato disputata dalla squadra ad oggi indicata nel raggruppamento di girone come società X, verrà concesso su richiesta del club, il rinvio della stessa.

Il Consiglio Direttivo di Lega ha preso anche in esame i possibili scenari, riportati dal documento ufficiale che potrebbero nascere dopo l'accoglimento dei ricorsi in atto "con l'obiettivo di non pregiudicare gli interessi e e le aspettative di tutte le società per una corretta e tempestiva programmazione dell'attività agonistica ".

Il calendario della stagione sportiva 2023-2024 Come riporta il comunicato n.79/L stipulato nella data di oggi, la stagione calcistica 2023-2024 della serie C avrà inizio domenica 3 settembre con turni infrasettimanali di mercoledì 20 settembre e 25 ottobre 2023 e mercoledì 14 febbraio e 6 marzo 2024. Il turno di festività natalizie è previsto sabato 23 dicembre 2023 con una sosta per domenica 31 dicembre 2023. Il termine del campionato sarà domenica 28 aprile 2024. L'inizio dei play off sarà domenica 5 maggio 2024, la gara di andata dei play out sabato 11 maggio 2024 e di ritorno sabato 18 maggio 2024.

Questo il calendario del Novara FC, giornata per giornata:

ANDATA RITORNO

3 settembre 2023 Alessandria-Novara 7 gennaio 2024

10 settembre 2023 Novara-Pro Patria 14 gennaio 2024

17 settembre 2023 Novara-Trento 21 gennaio 2024

20 settembre 2023 Padova-Novara 18 gennaio 2024

24 settembre 2023 Novara-Giana Erminio 4 febbraio 2024

1 ottobre 2023 Virtus Verona-Novara 11 febbraio 2024

8 ottobre 2023 Pro Sesto-Novara 14 febbraio 2024

15 ottobre 2023 Novara-Arzignano V. 18 febbraio 2024

22 ottobre 2023 Mantova-Novara 25 febbraio 2024

25 ottobre 2023 Novara-Atalanta U23 3 marzo 2024

29 ottobre 2023 Renate-Novara 6 marzo 2024

5 novembre 2023 Novara-Albinoleffe 10 marzo 2024

12 novembre 2023 Pro Vercelli-Novara 17 marzo 2024

19 novembre 2023 Novara-Pergolettese 24 marzo 2024

26 novembre 2023 Lumezzane-Novara 30 marzo 2024

3 dicembre 2023 Novara-L.R.Vicenza 7 aprile 2024

10 dicembre 2023 Legnano Salus-Novara 14 aprile 2024

17 dicembre 2023 Novara-Triestina 21 aprile 2024

23 dicembre 2023 Fiorenzuola-Novara 28 aprile 2024