Novara FC, la rosa si allarga

In un clima di incertezze societarie, salgono a ben 14 gli acquisti del calciomercato estivo decisi dal DS Di Battista che accrescono la rosa del Novara FC.

Salvatore Boccia, classe 2001, difensore di natività sarda è in prestito dal Cagliari che detiene la proprietà del cartellino, con trasferimento a titolo temporaneo fino a giugno 2024. La stagione scorsa è stato protagonista del girone C con le squadre di Olbia e Turris.

Christian Donadio, del 2001, attaccante, tesserato fino al 2024 con la società del Novara FC dopo un periodo di prova nella squadra più che positivo. Nella stagione scorsa spicca al Borgosesia con 8 gol.

Lorenzo Catania, attaccante del 1999 è stato tesserato fino a giugno 2025 nella società novarese; vanta in serie C 43 presenze e 6 reti; la sua ultima squadra è stata l'ACR Messina.

Luca Prinelli, da oggi azzurro fino al 2025, un centrocampista di 1,92 metri, propenso al gol anche grazie alle sue doti fisiche. Cresce nelle giovanili di Inter e Monza e con questa ultima squadra gioca alla Primavera per due stagioni, 30 presenze e 10 gol.

L'amichevole contro l'RG Ticino Ricordiamo l'appuntamento per domani, sabato 12 agosto, alle ore 11.00 allo stadio "Beretta-Muttini" di Romentino per una gara amichevole cui incasso (biglietto 5,00 €, acquistabile dal mattino presso la biglietteria dello stadio) verrà devoluto alla "Fondazione Apri Le Braccia Onlus" di Galliate che promuove attività culturali e di inserimento lavorativo per persone disabili, attenzionando l'integrazione.