Buzzegoli: "Sono soddisfatto di questa prima parte di preparazione"

Il Novara esce con onore dall'amichevole di Milanello contro il Milan, la sconfitta quattro a due non intacca di certo il buon umore nel post partita del tecnico Daniele Buzzegoli: "Sono molto soddisfatto perchè anche oggi i ragazzi hanno messo in campo quello che proviamo durante la settimana, è importante contro una squadra forte come il Milan riuscire a fare le nostre cose e soprattutto i ragazzi non hanno mai perso fiducia nel farlo. Tra poco ci sarà da fare delle scelte ma sono soddisfatto di aver dato minuti a tutti i componenti della rosa, non dimentichiamoci che ci sono cinque cambi e chi entra dalla panchina può veramente fare la differenza. Mi fa enormemente piacere che il presidente sia soddisfatto del lavoro svolto finora, cercheremo di continuare su questa strada quando ci saranno i tre punti in palio".