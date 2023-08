Novara FC, il "Piola" splende di verde

A 16 giorni dall'inizio del campionato di Serie C, abbiamo fatto un giro alla stadio "Silvio Piola" per fare il punto della situazione sulla sostituzione del manto ed annusare che aria si respira in uno dei giorni di sottoscrizione di abbonamenti.

Al termine i lavori al "Piola" La stesura del nuovo manto sintetico allo stadio novarese "S.Piola" è giunta al termine, ci sono da raffinare alcuni dettagli ed il campo diventerà finalmente calpestabile. Generalmente un campo sintetico dura una decina di anni e la Federazione decide se concedere eccezioni ma con il campionato di serie D e gli allenamenti svolti dalle squadre costantemente sul posto, ha subito visibilmente dei grossi deterioramenti. L'intervento è costato al comune di Novara cinquecentomila euro.

Ressa di gente Non è stato né il caldo né la settimana di ferragosto a fermare l'intenzione di molti tifosi che in fila all'ingresso dello stadio, hanno aspettato pazientemente e affannosamente il loro turno per potersi abbonare per la stagione calcistica 2023-2024: ad oggi la quota stimata è di 950 tessere. Giovani e anziani che hanno educatamente atteso, approfittando dell'occasione per scambiarsi opinioni sportive con toni sereni e molto speranzosi. Ricordiamo che le tessere azzurre sono acquistabili sul circuito Vivaticket (da ritirare comunque in loco) oppure direttamente presso la biglietteria cui orari saranno indicati ed aggiornati sul sito della squadra. (www.novarafootballclub.it)

I prossimi appuntamenti Domenica 20 agosto la squadra di Buzzegoli andrà a sfidare per la settima amichevole la Juventus Next Gen a Vinovo (porte chiuse) con fischio d'inizio previsto per le ore 17.00 mentre giovedì 24 agosto si batterà contro il Gozzano allo stadio "D' Albertas" e a Chiavari contro la Virtus Entella sabato 26 agosto.