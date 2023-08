Gladiator 1924. Firma un centrocampista classe 2003

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver ingaggiato il centrocampista Manuel Chietti. Centrocampista classe 2003, ha già svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra.

Ha iniziato la carriera nella scuola calcio del Real Casarea. Viene notato dallo Spezia e si trasferisce in Liguria. Milita con i bianconeri prima nell’under 17 poi under 19 e nel 2021 torna in Campania nelle fila della Nocerina. Con i molossi gioca due stagioni in serie D venendo premiato come migliore under rossonero e centrocampista campano.

“Arrivo in un club che fin dall’inizio del calciomercato ha dimostrato di volermi a tutti i costi. Avevo alcune trattative anche con squadre di serie C ma alla fine mi ha convinto il direttore sportivo Gaetano Romano che ringrazio con tutta la dirigenza per la fiducia e stima dimostrata. Ripagherò tutto sul campo e non vedo l’ora di poter indossare la maglia nerazzurra in un anno così importante come quello del centenario. Ritrovo Mansi e il preparatore Rippa ma anche tanti altri compagni affrontati da avversari. Lo spogliatoio mi ha subito fatto sentire a casa e mi sono integrato rapidamente. Ci attende una stagione importante in cui daremo tutto per onorare al meglio i colori del Gladiator”.

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.