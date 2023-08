Sassuolo-Atalanta 0-2, primo gol in A per De Ketelaere

Parte male la stagione 2023-2024 del Sassuolo. L'Atalanta espugna il Mapei di Reggio Emilia per 2-0 grazie a chi non ti aspetti: è infatti Charles De Ketelaere ad indirizzare la partita con un gol di testa al minuto 84. Il belga appena arrivato dal Milan entra nella ripresa al posto di Zapata e segna la sua prima rete in Serie A dopo una stagione molto negativa. Nei minuti di recupero arriva poi il raddoppio della Dea ad opera dell'ex Zortea con un bel diagonale che si insacca alle spalle di Consigli.