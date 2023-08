Juve NG-Novara FC: gli azzurri annientano la "Giovane Signora"

Neanche i 33 gradi centigradi hanno potuto fermare il match di oggi, anche se umanamente parlando, avrebbero dovuto: a Vinovo la Juve Next Gen è stata pronta ad accogliere il Novara FC per un'amichevole, sicuramente una sfida importante per lo sforzo fisico, dove i battiti accelerati a causa del gioco amplificato dal calore estivo, hanno rischiato di annebbiare la lucidità di movimento.

Juventus Training Center Sono chiuse le porte per questa partita che si apre con un'occasione per la "Giovane Signora" quando un colpo di testa di Mancini, su assist di Turicchia bacia la traversa. L'azzurro Rossetti, in buona forma, al 5' prova un tiro senza riuscire ad ingannare il portiere bianco-nero. La Juventus tenta l'epilogo prima con Mancini di testa e poi con il destro di Mbangula senza però portare conclusione alcuna. Al 45' sorprende ancora il giovane Donadio che centra la rete, lontana alcuna possibilità di fermare la palla per l'estremo difensore Garofani. Il primo tempo finisce con uno 0-1 per gli ospiti.

Cambi Al secondo tempo entrambi i mister usufruiscono dei cambi possibili mentre il clima torrido dell'ora pomeridiana non sembra dare pace ma al quale i giocatori non paiono badarci. Per la Juve arriva l'occasione di presentare sul campo l'acquisto ultimo e blasonato del loro calcio mercato, Simone Guerra, classe 1989, soprannominato "Il Pippo Inzaghi della serie C", l'uomo che ha determinato l'ascesa della FeralpiSalò in Serie B nella scorsa stagione, che al 3' della ripresa, su passaggio di Rouhi, colpisce - di poco - il palo. Il Novara sembra aver rallentato il ritmo di gioco così da sfiorare il pareggio, dimostrazioni al 9' con Valdesi che mira troppo in alto o al 33' con Maressa che non centra di poco l'incrocio dei pali.

Finale Non ci sta il Novara, si fa portavoce Scappini che come un fulmine a ciel sereno ripaga la fatica dei suoi compagni a firmare al 45' del secondo tempo l'ennesima vittoria azzurra, partita in cui hanno potuto esordire il terzino destro Boccia e l'attaccante Catania.

Soddisfazione La squadra di capitan Ranieri, oltre alla vittoria, si porta a casa la soddisfazione di aver battuto una squadra che in una sfida precedente aveva stravinto con 7 gol su un'altra squadra piemontese, acerrima nemica sportiva degli azzurri: la Pro Vercelli.

JUVENTUS NG- NOVARA FC 0-2

Reti: 45' Donadio, 45'st Scappini.

Juventus NG: Garofani (31'st Daffara), Mulazzi (1'st Perotti),Turicchia (1'st Rouhi), Poli (1'st Gonzales), Muharemovic (31'st Citi), Savona (22'st Riccio), Valdesi (22'st Cudrig), Maressa (22'st Lipari), Mancini (1'st Guerra), Hasa (31'st Doratiotto), Mbangula (22'st Da Graca). All.: Brambilla. A disposizione: Scaglia.

Novara FC: Desjardins (27'st Boscolo Palo), Boccia (1'st Caradonna), Migliardi, Bertoncini (17'st Bonaccorsi), Ranieri (17'st Di Munno), Khailoti (37' Scaringi), Prinelli (31'st Catania), Bagatti (22'st Gerbino), Rossetti (17'st Scappini), Corti (31'st Fragomeni), Donadio. All.: Buzzegoli. A disposizione: Menegaldo, Valenti, Saidi, Martinazzo.

Arbitro: Simone Guazolino di Torino.