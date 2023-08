Buon compleanno Novara FC!

Tre giorni fa il Novara Football Club ha compiuto 2 anni. Era infatti il 20 agosto 2021 il giorno in cui il nuovo patron (di allora) Massimo Ferranti ha firmato la nascita della nuova società e quasi per "festeggiare" la squadra azzurra, nella giornata di ieri, è tornata ad allenarsi allo stadio di casa "Silvio Piola", potendo finalmente calpestare il manto sintetico nuovo ma non prima di aver ringraziato la società del "Bulè" di Bellinzago per l'ospitalità e l'amicizia dimostrata in questo periodo di convivenza.

Un migliaio di abbonamenti La società azzurra supera i 1000 abbonamenti (1063 per esattezza) portando così sugli spalti passione e tifo che serviranno ai ragazzi di Buzzegoli come carica aggiuntiva al ritmo sportivo che già stanno dimostrando in campo. Questa settimana gli abbonamenti potranno essere sottoscritti o ritirati ancora nella giornata di domani, giovedì 24 agosto dalle 17.00 alle 19.00 presso lo stadio novarese.

Ennesimo innesto Ufficializzata in rosa l'entrata di Mattia Speranza, centrocampista ex Alessandria, tesserato fino a giugno 2025. Congelata temporaneamente l'uscita di Buric solo per dettagli economici, tolto dalla lista dei partenti di Di Munno, confermato in azzurro, mentre rimangono in uscita Pissardo, Carillo, Goncalves e Calcagni.

Amichevole Appuntamento domani allo stadio "D'Albertas" per l'amichevole contro il Gozzano alle ore 18.00. I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili il giorno della partita presso il botteghino dello stadio, situato nel parcheggio ospiti al prezzo di 10,00 €.