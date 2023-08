Il Novara FC trionfa sul lago d'Orta

Nell’ennesima giornata dal clima infernale di un’estate tropicale, Massimo Ferranti, patron del Novara FC (attualmente per il 92%) festeggia il suo compleanno. Un presidente elegante e con la postura sempre distinta ma che non inganna un occhio attento: eloquenti i segni della stanchezza dovuta probabilmente ai tanti pensieri, a volte in lotta tra loro, che come ben sappiamo, tolgono vitalità non tanto al corpo quanto ai sogni. Ma quale occasione migliore di festeggiare che con una partita del Novara, in un allenamento congiunto contro la squadra cusiana di Schettino, penultima amichevole, prima dell’inizio atteso del campionato di Serie C.

Stesso posto Gozzano, ore 18.00. Ancora lo stadio “D’Albertas”, tela su cui il Novara FC ha potuto festeggiare l’ascesa in serie C due stagioni fa e poter duellare con la squadra di Andrea Pirlo, la Sampdoria, per un’ amichevole disputata all’inizio di questo mese. Oggi, invece, è arrivato il momento per la squadra rosso-blu di poter giocare direttamente contro il team capitanato da Bonaccorsi che dovrà scontare le assenze per infortunio di Khailoti, Savini e Corti e dei soliti in lista di uscita Carillo, Pissardo, Calcagni e Buric.

4-3-3 Un Gozzano che dal primo minuto dimostra un agguerrito fervore calcistico, nonostante si alleni da una quindicina di giorni meno rispetto al Novara che sembra aver accusato una certa dispersione e un evidente affaticamento, almeno in partenza. Da entrambi gli allenatori viene scelto il 4-3-3 come modulo di gioco ma la noia della giocata “a specchio” non fa parte di questa partita. Buzzegoli schiera una formazione iniziale mai provata, facendo da subito debuttare Mattia Speranza, fresco di firma contrattuale. Alla mezz’ora si sblocca il Novara e vivacizza l’atmosfera (già abbastanza bollente a livello climatico) Di Munno che sfrutta l’assist del compagno Gerardini e manda in rete, quasi come ringraziamento alla conferma che la società gli ha dato per la permanenza in squadra. I lacuali accorciano le distanze con un colpo di testa di Dalmasso che non sbaglia, dopo una punizione da destra sfruttata come da copione. Al fischio finale del primo tempo da parte del giudice di gara Mantovani, le squadre entrano negli spogliatoi con l’1-1 ma non prima che i padroni di casa abbiano peccato in termini di mira per almeno un paio di occasioni pericolose per gli avversari.

Remuntada Un secondo tempo dove gli ospiti sembrano più sciolti e organizzati mentre i ragazzi di casa continuano ad essere concentrati e cinici. Pennati con il destro centra la rete con una zampata da ovazione al 10’, risponde appena dopo l’avversario Donadio che lucidamente sfrutta il momento confuso della difesa casalinga, inganna Vagge e firma il pareggio: siamo 2-2. Il capitano del Novara - dal 17’ del secondo tempo - Ranieri batte una punizione per fallo di mano e sale in cattedra con il 2-3 che rimarrà invariato fino al triplice fischio finale.

Ultima amichevole Sabato 26 agosto il Novara FC sarà in trasferta a Chiavari per sfidare la Virtus Entella alle ore 17.30.

GOZZANO- NOVARA FC 2-3

Reti: 28' Di Munno (N), 37' Dalmasso (G); 10'st Pennati (G), 12'st Donadio (N), 19'st Ranieri (N).

Gozzano: Vagge, Santi (17’st Di Giovanni), Gemelli (1’st Cento), Cicagna (17’st R. Ferrari), Pluvio (1’ st Pennati), Piraccini (17’st Nori), Tribelli (17’st E. Ferrari), Turato (17’st Di Paola), Capellupo (37’st Lettieri), Infantino (28’st Montalbano), Dalmasso (28’st Scarpa). A disposizione: Del Duca, Chiappini. All. Schettino.

Novara FC: Boscolo Palo, Caradonna (1’st Boccia), Martinazzo (1'st Migliardi), Bonaccorsi (17’st Bertoncini), Di Munno (17’st Ranieri), Scaringi (1’st Saidi), Prinelli (1’st Gerbino), Speranza (1’st Bagatti), Scappini (1’st Rossetti), Gerardini (25' Aisosa, 31’st Catania), Valenti (1’st Donadio). A disposizione: Desjardins, Menegaldo, Sartor. All. Buzzegoli.