Il Novara FC è schiacciato a Chiavari

Nella pre-season giunta quasi al termine, il Novara FC per l’ultima amichevole programmata calpesta il terreno ligure dove la Virtus Entella, squadra del girone B che senza se e senza ma ambisce ad un’ascesa di categoria, la attende allo stadio comunale di Chiavari per l’ultima amichevole estiva.

Annusarsi Sono le 17.30 ed il fischio del giudice di gara Niccolò Turrini della sezione di Firenze decreta l’inizio della partita; tra i non convocati per il Novara FC ci sono Gerardini, Khailoti, Corti per fastidì fisici, permangono in degenza Urso e Savini ed in uscita Carillo, Buric, Calcagni, Goncalves e Pissardo. Mancano una manciata di giorni alla fine del calcio mercato e all’inizio del campionato, per cui è bene poter ipotizzare una squadra “ufficiale” verosimilmente sana e progettata per la continuità stagionale, imprevisti a parte. Buzzegoli prova da subito con due punte ovvero Rossetti e Scappini in avanti e un trequartista impersonato da Prinelli, appena dietro le punte. Un 4-3-2-1 inedito e coraggioso. La gara offre poche occasioni concrete ma il gioco è molto intenso; alla mezz'ora Rossetti cerca di bruciare gli avversari e finalizzare un tiro ma senza riuscirci. Al 42’ sono i liguri con Zampato a segnare l’1-0 su cross al bacio di Disanto.

Frutti di mare Alla ripresa, gli ospiti paiono più carichi e finalizzanti, tanto da sparigliare le carte e creare un paio di occasioni da gol ma non abbastanza precise. Al 13’ minuto raddoppia la squadra di Volpe, in tenuta arancione in contrapposizione al bianco dei novaresi, con Disanto che di contropiede raggiuge deciso lo specchio della porta, non dando scampo a Desjardins, siamo al 2-0 mentre Buzzegoli tenta di ripristinare il classico modulo 4-3-3. La firma definitiva per i biancocelesti arriva al 45’ con Clemenza che firma la rete grazie ad un calcio di punizione e decreta la vittoria per la squadra marina.

Countdown La Virtus Entella inizierà il campionato con l’anticipo che darà il via alla stagione di serie C 2023-2024 il 2 settembre, in notturna, contro l’Ancona(girone B) mentre al Novara sarà riservato il posticipo, anch'esso in notturna, al “Moccagatta” contro l’Alessandria che, in sincrono con la partita a Chiavari, esce sconfitta dalla Juve Next Generation.

Il pensiero di Buzzegoli E' sempre ottimista l'allenatore azzurro che crede fermamente nella squadra e nei suoi ragazzi ed anche in questa occasione dichiara: “Occasioni ne abbiamo avute, non siamo riusciti a concretizzarle però la squadra, soprattutto nel primo tempo, mi è piaciuta molto, abbiamo creato. È stato un buon test anche a livello fisico, dobbiamo prendere il positivo sempre. Io sono molto preoccupato quando la squadra non crea le occasioni da gol, anche oggi noi le abbiamo create, non abbiamo concretizzato le nostre azioni ma le abbiamo costruite. Siamo pronti e carichi per arrivare ad Alessandria nel miglior modo possibile dove i gol e i punti cominciano a contare “.

Virtus Entella-Novara FC 3-0

Reti: Zamparo 42’ pt (VE), Disanto 13’ st (VE), Clemenza 45’ st (VE).

Virtus Entella: De Lucia, Bonini (Kontek 36’ st), Tomaselli (Siatunis 28’st), Disanto ( Faggioli 17’ st), Zappella ( Di Mario 17’ st) Manzi ( Reali 36’ st), Tascone (Corbari 17’st), Petermann (Lancini 17’st), Zamparo ( Clemenza 28’st), Parodi ( Banfi 28’st), Mosti (Meazzi 17’st). All.: Gennaro Volpe

Novara FC: Desjardins, Boccia ( Caradonna 20’st), Migliardi, Bertoncini ( Scaringi 20’ st) Ranieri ( Valenti 40’ st), Bonaccorsi, Gerbino (Speranza 26’ st), Bagatti (Di Munno 26’ st) Scappini, Prinelli ( Catania 20’ st), Rossetti ( Donadio 20’ st). All.: Daniele Buzzegoli.

Arbitro: Niccolò Turrini sez.Firenze