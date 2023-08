Bulè-Pro Novara 1-2, Scienza confeziona la rimonta della Pro

Le aspettative sulla sfida d’andata di Coppa Eccellenza tra Bulè e Pro Novara non sono andate deluse, nonostante una pioggia copiosa e costante e un black-out di mezz’ora nel primo tempo le due formazioni hanno dato vita ad un match divertente e combattuto, a spuntarla come nei due precedenti in campionato dello scorso anno è stata la Pro Novara che con i gol di Lacchini e Scienza nella ripresa ha rimontato il gol di Latta appena prima dell’intervallo. E’ presto per dare giudizi ma sia Bulè che Pro Novara sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste nel prossimo girone A di Eccellenza, a prima vista la rosa dei novaresi sembra più profonda per ambire ad un passaggio di categoria ma i padroni di casa facevano registrare tre-quattro assenze pesanti. Il ritorno si giocherà domenica a Novarello, sicuramente il passaggio del turno non è deciso ma la Pro, considerando che i gol fuori casa valgono doppio, parte da un buon vantaggio.

La pausa fa male alla Pro, il Bellinzago termina il primo tempo avanti Prima fase di partita con le due squadre molto attente a non concedere spazi alla rispettiva avversaria, la pioggia sempre più insistente non aiuta i ventidue in campo e bisogna aspettare il 27’ con una conclusione di Orlando che trova un attento Cavalleri sulla sua strada, al 32’ risponde la Pro con Scienza che su assist di Blanda calcia sull’esterno della rete da buona posizione. Lo stop per il black-out viene maldigerito dalla Pro che ha comunque la palla del vantaggio sui piedi di Blanda che da ottima posizione manda alto, non perdona invece Latta che su angolo di Mangolini porta i suoi in vantaggio.

La ripresa della Pro Novara è di quelle che lasciano il segno, Bulè rimontato e battuto Entra in campo dopo la breve pausa tra i due tempi una Pro Novara con un piglio diverso trascinata da un Paolo Scienza in versione extra lusso, è il numero dieci bianco azzurro a suonare la carica con un sinistro al 3’ che lambisce di poco il palo alla destra di Montrasi. I padroni di casa faticano a tessere trame di gioco interessanti anche se potrebbero sfruttare meglio un paio di ripartenze, all’11’ arriva il pari della Pro Novara, angolo di Scienza e deviazione vincente di Lacchini alla prima rete con la nuova maglia, da qui in avanti gli ospiti prendono decisamente il comando delle operazioni, ci provano il nuovo entrato Bertani e Lacchini ma quest’ultimo trova sulla sua strada un buon Montrasi, al 22’ Scienza calcia alto sulla traversa, stessa sorte per Latta quattro minuti più tardi. Il Bulè fatica ma sembra poter tenere il pareggio soprattutto dopo che al 40’ la difesa mura un tentativo di Scienza, al 45’ proprio allo scoccare dell’ultimo minuto di tempo regolamentare la Pro Novara passa: da azione d’angolo la palla esce ed è preda di Caporale, l’ex Oleggio porta palla in orizzontale e trova misteriosamente con un passaggio dall’altra parte del campo Scienza, il fantasista di Licaj controlla la sfera, prende la mira ed infila l’angolino con una pregevole conclusione per il due a uno che sarà definitivo nonostante la reazione del Bulè nel recupero, i tre angoli conquistati non portano a nessun risultato e con le squadre lunghissime anche la Pro fallisce una ripartenza che poteva essere sfruttata meglio.

BULE BELLINZAGO-PRO NOVARA 1-2

Marcatori: 46’Latta (B), 11’st Lacchini (P), 45’st Scienza (P).

Bulè Bellinzago (4-2-3-1): Montrasi; Cervizzi, Miriniuoi, Canino, Pisanello; Scampini, Mangolini; Baghdadi (19’st Zuliani), Orlando, Maddalena (36’st Prutean); Latta. A disposizione: Rago, Bressan, Ballarini, Cancellieri, Maule, Yte, Ghiraldo. All. Forzatti

Pro Novara (3-4-1-2): Cavalleri; Xhani, Samina, Pici; Blanda, Selmi, Parfait (11’st Caporale), Rezzaro (19’st Moustafa); Lacchini (26’st Carbone); Bahirov (13’st Bertani), Scienza. A disposizione: Canale, Rabuffi, Ponti, Brahimi. All. Licaj

Arbitro: Catapano di Torino.

Note: Corner 9-5. Ammonito Carbone per la Pro Novara. Match interrotto per trenta minuti dal 34’ del primo tempo per un black-out. Spettatori 300ca.