Tris di reti per il Novara FC sul nuovo sintetico

Ha quasi un sapore poetico questa ultima amichevole, profuma di nuovo inizio per il Novara FC che sa bene che, tra un paio di giorni, sarà necessario comandare le gambe con un pizzico di cinismo e prepotenza maggiore rispetto al mese passato. La Caronnese, invece, è squadra che riparte dall’Eccellenza dopo 15 anni di serie D; nuovo l’organigramma, nuovo l’assetto. Ad allenarla Roberto Gatti che farà in modo di vedere i frutti maturare in questo loro nuovo “anno zero”. Mentre in rettilineo a guardare la partita erano presenti i - teoricamente - uscenti Calcagni, Goncalves e l’infortunato Corti, sono stati ufficialmente trasferiti Nikola Buric, tornato al Legnago dopo una stagione per nulla brillante in Piemonte e Luigi Carillo - anche lui sempre stato un calciatore su cui non poter contare - che firma con il Foggia, da cui se ne va il plurigoleador della serie D novarese Dardan Vuthaj (diretto al Crotone).

Suspance Ha anche un sapore di mistero e curiosità questa giornata perché prima del fischio iniziale patron Massimo Ferranti, accompagnato dal suo legale Felice Massa, si è incontrato a Milano con l’imprenditore di Abu Dhabi Neser Altamimi, proprietario dell’8% di quote azzurre con il Racing Group Sporting Service, per definire la possibile vendita societaria e fare un passo in più nell’evoluzione risolutiva, presente anche l’avvocato Emiliano Nitti, attuale Direttore sportivo della Caronnese e possibile futuro dirigente novarese. Nessuna dichiarazione in merito, ma numerosi "selfie" col sorriso scattati a bordo campo da parte dei possibili acquirenti e troppe persone dai volti nuovi a bordo campo con espressioni felici e sorrisi smaglianti.

Verde Piola Circa 600 gli spettatori che hanno potuto gustarsi il match dalla tribuna vip e laterale, poiché sono rimasti chiusi gli altri settori, ammirando le squadre danzare in un manto che pur alzando la terra ad ogni sgambata, non lascia segni riconoscibili, come a cancellare passi falsi per poter immediatamente ripartire. Buzzegoli parte dando spazio a chi ha avuto un minutaggio minore nelle gambe ma nonostante ciò il grintoso Novara fa valere la differenza di categoria portando a segno un calcio di rigore battuto al quarto d’ora da Catania, titolare di una buonissima prestazione. È l’ex primavera Saidi al 19’, che approfitta di un palo colpito da Rossetti dopo un corner a favore degli azzurri per far finire in rete la palla del raddoppio.

Tris Il secondo tempo vede un Novara più confuso e disordinato anche se non mancano le occasioni che peccano di un po’ di sfortuna: Migliardi con un tiro mirato non oltrepassa il portiere avversario, Gerardini per Prinelli che di testa tira a una spanna dalla porta, Scappini con un pallonetto di poco è fuori mira, guadagna un calcio d’angolo battuto da Ranieri ma l’azione che ne consegue non porta a nulla. Il minuto 26’ è dedicato all’entrata di Urso, infortunato per quasi tutta la stagione scorsa, che viene accolto con un applauso dalla tribuna, come un esordio ben pensato da Buzzegoli per aumentare l’autostima. Siamo ormai al 45’ e a firmare il tris ci pensa il difensore Bertoncini che su calcio d’angolo con un colpo di testa firma la supremazia del Novara a casa propria.

Somme Qualcosa da ridefinire, qualche errore da non fare: un portiere, ad esempio, che esce fino a metà campo inutilmente lasciando scoperta - e soprattutto attonita - l’intera squadra. La voglia di retrocedere per studiare il nemico o proteggersi dimenticandosi, fosse solo per una manciata di minuti, che vince chi segna, non chi si chiude a riccio. Ricuciti gli orli, saremo pronti per il primo attesissimo derby che ci vedrà al “Moccagatta” a sfidare i grigi alessandrini. In bocca al lupo Novara!

NOVARA FC-CARONNESE 3-0

Reti: 16' Catania, 19' Saidi; 45'st Bertoncini.

Novara FC: Boscolo Palo (1’st Desjardins), Boccia (1’st Caradonna), Saidi (1’st Migliardi, 31’st Urso), Bonaccorsi (37’ Bertoncini), Di Munno (18’st Ranieri), Scaringi (18’st Khailoti), Speranza (28’st Bagatti), Gerbino (1’st Prinelli), Rossetti (18’ st Scappini), Donadio (18’st Gerardini), Catania (1’st Valenti). All.: Daniele Buzzegoli.

Caronnese: Paloschi, Sakho, Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Diatta, Zibert, Provenzano, Corno, Lorusso. All.: Roberto Gatti. Sostituzioni: Quintiero, Toniutti, Bigioni, Cerreto, Mariani, Curci, Birolini, Bonsi, Zoppi, Fabrucci, Brugnone.

Arbitro: Brescia, sez. Novara.