Benevento. Ufficiale: un centrocampista parte, un altro arriva

Il Benevento, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato le due operazioni che hanno chiuso il calciomercato giallorosso: entrambe riguardano il centrocampo e, nello specifico, si tratta di una cessione e di un nuovo arrivo.

A lasciare il Sannio è Gennaro Acampora: il centrocampista napoletano approda al Bari, in Serie B, in prestito con diritto di riscatto in favore dei pugliesi.

Arriva, invece, all'ombra della Dormiente, Luigi Simonetti: anch'egli centrocampista, classe 2001, è stato prelevato dall'Ancona.