Pro Novara-Bulè 2-0, vince la Pro e passa il turno

Con una rete per tempo la Pro Novara bissa la vittoria dell’andata contro il Bulè Bellinzago e passa il turno di Coppa Eccellenza, la formazione novarese affronterà nel prossimo turno la Biellese che si è liberata del Città di Cossato. Il Bulè ha destato un’ottima impressione, l’unica pecca (non da poco) di Mangolini e compagni è stata la mancata concretezza in zona gol soprattutto nel primo tempo quando un vantaggio ospite avrebbe indirizzato la partita in un’altra maniera. La Pro Novara conferma di avere individualità importanti e di trovare dalla panchina risorse che possono cambiare ogni match in corso d’opera.

Il Bulè Bellinzago fa la partita, la Pro Novara colpisce con Bertani E’ un ottimo Bulè Bellinzago quello che approccia il match di Novarello, D’Ambrosio va subito vicino al vantaggio ma la sua conclusione deviata scheggia la traversa, al 16’ Cavalleri si oppone bene al tentativo di Pisanello. Le difficoltà della Pro Novara vengono risolte da un singolo, Bertani al 27’ con una punizione telecomandata porta in vantaggio i suoi dando tranquillità ad una squadra messa alle corde dagli avversari. La seconda parte di tempo scorre via tranquilla, da segnalare solo un break di Carbone che calcia un metro alto sulla traversa al 42’.

La chiudono due nuovi entrati, la Pro Novara passa il turno Dopo la pausa la Pro Novara è più attenta a concedere pochi spazi al Bulè, la formazione di Forzatti fatica a farsi vedere dalle parti di Cavalleri ed è la Pro Novara ad andare vicino al due a zero con Pici al 14’ ma soprattutto con Scienza al 19’ che imbeccato da Bertani calcia su Rago in uscita. Il match si decide appena dopo la mezzora, Ballarini di testa su azione proveniente da calcio d’angolo va vicino al pareggio, un minuto più tardi bell’azione della Pro orchestrata da Bahirov e rifinita da Selmi, due a zero e match in ghiaccio per la formazione di Licaj. Nel finale ancora un paio di occasioni per il Bulè ma la porta di Cavalleri sembra stregata per i “tigrotti” di Forzatti.

PRO NOVARA-BULE BELLINZAGO 2-0

Marcatori: 27’ Bertani, 36’st Selmi.

Pro Novara: Cavalleri, Rezzaro (32’st Moustafa), Samina, Parfait (11’st Selmi), Carbone (16’st Xhani), Pici, Blanda, Caporale, Bertani (34’st Bahirov), Scienza, Gado (23’st Lacchini). A disposizione: Canale, Rabuffi, Caraglio, Brahimi. All. Licaj

Bulè Bellinzago: Rago, Cervizzi, Zuliani, Pisanello, Canino (11’st Mirinioui), Ballarini, Orlando (26’st Baghdadi), Di Cesare (16’st Salzano), Latta, Mangolini (26’st Cancellieri), D’Ambrosio. All. Forzatti

Arbitro: Verdese di Alessandria.

Note: Corner 3-3. Ammoniti Parfait per la Pro Novara, Pisanello per il Bulè Bellinzago. Prima della partita osservato un minuto di silenzio in memoria dei cinque operai morti nell’incidente ferroviario di Brandizzo. Spettatori 300ca