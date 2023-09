Calendario Serie D 2023/24: Orari, Date, Pause, Turni Infrasettimanali

Il Calendario della Serie D 2023/2024 è stato annunciato dal Dipartimento Interregionale. La stagione regolare, che avrà inizio il 10 settembre e si concluderà il 5 maggio 2024, consiste di 34 giornate per la maggior parte dei gironi e 38 per i gironi A e B.

La prima fase della stagione si chiuderà il 20 dicembre seguito da una pausa per le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre. Un'altra interruzione è prevista il 17 marzo dovuta alla partecipazione della squadra in rappresentanza al Torneo di Viareggio. Le partite inizieranno alle 15:00 fino al 29 ottobre per poi passare alle 14:30. A partire dal 7 aprile le partite torneranno a iniziare alle 15:00 e continueranno così fino alla fine della stagione.

Ci saranno tre date infrasettimanali che riguarderanno l'intera Serie D: 1 novembre, 20 dicembre e 28 marzo, con le ultime due date programmate in anticipo per Natale e Pasqua.

Per i gironi A e B, che contano venti squadre ciascuno, sono stati riservati quattro mercoledì specifici: 20 settembre, 4 ottobre, 17 e 31 gennaio.