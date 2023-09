Serie C, C. Arbitri della 2a: Calzavara a Benevento, Sfira a Foggia

Queste le designazioni per le gare della 2a giornata del girone C di Serie C:

BENEVENTO - VIRTUS FRANCAVILLA

Andrea Calzavara - Varese

AA: Markiyan Voytyuk - Paolo Tomasi

Q.U.:Mattia Drigo

BRINDISI - CATANIA

Mattia Ubaldi - Roma 1

AA: Giovanni Dell'Orco - Antonio D'Angelo

QU: Valerio Vogliacco

CROTONE - TURRIS

Samuele Andreano - Prato

AA: Marco Matteo Barberis - Matteo Paggiola

QU: Mauro Gangi

FOGGIA - GIUGLIANO

Bogdan Nicolae Sfira - Pordenone

AA: Simone Biffi - Michele Piatti

QU: Gabriele Totaro

JUVE STABIA - AVELLINO

Matteo Centi - Terni

AA: Andrea Cravotta - Andrea Bianchini

QU: Gianluca Catanzaro

LATINA - POTENZA

Domenico Castellone - Napoli

AA: Lorenzo Chillemi - Davide Fedele

QU: Marco Di Loreto

MONOPOLI - MONTEROSI TUSCIA

Gabriele Restaldo - Ivrea

AA: Pierpaolo Carella - Gianluca Scardovi

QU: Jules Roland Andeng Tona Mbei

PICERNO - TARANTO

Antonino Costanza - Agrigento

AA: Franck Loic Nana Tchato - Giorgio Ermanno Minafra

QU: Fabio Rosario Luongo

SORRENTO - AUDACE CERIGNOLA

Roberto Lovison - Padova

AA: Vincenzo Pedone - Michele Rispoli

QU: Alessandro Silvestri