Benevento. Brutte notizie per Meccariello: lo stop sarà molto lungo

Davvero una brutta tegola quella caduta in casa Benevento quest'oggi: gli esami strumentali hanno evidenziato per Biagio Meccariello, uscito al 65' della sfida in casa della Turris, una lesione del legamento crociato del ginocchio, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa 6 mesi.

Sul momento sembrava che l'infortunio del centrale giallorosso potesse essere di minore entità, come dichiarato anche dal tecnico Andreoletti nel post-partita, circostanza poi smentita dalle verifiche mediche. A questo punto non è da escludere che il D.s. Carli si rivolga al mercato degli svincolati per coprire l'assenza di quello che doveva essere il perno della difesa del Benevento per la stagione 2023/24.