Casertana e Whynotbrand Football Aversa: allenamento congiunto il 14/9

Al "Pinto" di Caserta, giovedì 14 settembre alle 16:30, la Why Not Brand Football Aversa scenderà in campo per un allenamento congiunto con la Casertana.

I rossoblù, dopo il ripescaggio in Serie C, stanno ultimando la preparazione in vista del primo match ufficiale, fissato per il 17 settembre contro il Benevento. Lo staff tecnico dei falchetti ha individuato nel club aversano l'avversario per la sgambata di metà settimana: il club normanno esprime il proprio orgoglio nel potersi misurare contro il club principale del panorama calcistico casertano, da sempre distintosi per storia, fascino e blasone.