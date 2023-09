V. Francavilla. Villa: "Per le occasioni, avremmo meritato il pari"

Dopo la sconfitta maturata al "Vigorito" dalla Virtus Francavilla per mano del Benevento, il tecnico degli ospiti, mister Alberto Villa, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Per le occasioni create, il pari sarebbe stato meritato. Nella prima frazione abbiamo avuto tre occasioni mentre nella seconda Paleari ha salvato due volte il risultato. Sapevamo che, come noi, anche il Benevento aveva delle difficoltà. Nonostante tutto abbiamo messo in campo una prestazione di qualità mostrando una crescita rispetto alla scorsa partita. Dobbiamo curare di più i dettagli.

Serve lavoro perché è così che si migliora anche nei momenti in cui la lucidità scarseggia. Con i cambi siamo arrivati più spesso sotto porta.

Il girone C, rispetto al girone A, è più tecnico e l'ambiente conta di più. Con Andreoletti ci conosciamo dai tempi di Coverciano. L'ho poi affrontato lo scorso anno e le partite contro di lui sono sempre difficili.

Il Benevento è una squadra di qualità, hanno avuto diversi infortuni e tra un mese sarà una squadra molto diversa.

Il nostro obiettivo è la salvezza e lotteremo per conquistarla ma ho fiducia nel gruppo perché ho visto come lavorano".