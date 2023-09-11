Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo la prima giornata
Queste le decisioni del Giudice Sportivo Avv. Aniello Merone dopo le gare della prima giornata del girone F. Nessun squalificato tra i calciatori e nessuna società multata.
Le decisioni:
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
ANTONIONI PIETRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
FORTE DANIELE ANTONIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
GOLIA FRANCESCO FLAVI(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
MARZUILLO MATTEO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
CAMILLONI MANUEL(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
CASALE VINCENZO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
D'ALESSANDRO MATTEO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
VECHIARELLO ALEJO MARCO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
ESPOSITO VITTORIO(CALCIO TERMOLI 1920)
MAIORINO GIOVANNI(CALCIO TERMOLI 1920)
SICIGNANO PIETRO(CALCIO TERMOLI 1920)
GONZALEZ MANUEL(CAMPOBASSO F.C.)
PONTILLO PASQUALE(CAMPOBASSO F.C.)
D'ANCORA SALVATORE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
MASAWOUD MORO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
MERCURI LUCA(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
POSTIGLIONE NICCOLO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
SPINELLI MICHELE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
GAMBINI NICOLA(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
MARINI ALEX MARCO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
GOMIS KALAGNA GELUCSO(FOOTBALL CLUB MATESE)
GUARINO VINCENZO(FOOTBALL CLUB MATESE)
LANGELLOTTI ALESSIO(FOOTBALL CLUB MATESE)
ORLANDO LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)
CONTI MASSIMO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
URSO NICCOLO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
ALBANESI FLAVIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
GIANNI TONY(REAL MONTEROTONDO SCALO)
MANCA NICOLO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
RIOSA MICHELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)
MURACA GASPARE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
PELLEGRINO GIUSEPPE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
SCOGNAMIGLIO MATTIA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
DI BARTOLO MARZIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
SCIMIA LUCA DANIEL(SAMBENEDETTESE SSDARL)
GEMINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)
MASCELLA MATTIA(SORA CALCIO 1907)
CAMARA SEKOU(TIVOLI CALCIO 1919)
IURGENS FEDERICO(TIVOLI CALCIO 1919)
MAURIZI SAMUELE(TIVOLI CALCIO 1919)
MATTEUCCI DANIEL EMANUELE(UNITED RICCIONE SRL)
SALATINO COSIMO(VASTOGIRARDI)
VISANI MANUEL(VASTOGIRARDI)