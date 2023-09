Serie A, le designazioni della 4ª giornata. A Sozza il derby di Milano

Simone Sozza della sezione di Seregno è l'arbitro designato per dirigere il derby di Milano tra Inter e Milan in programma sabato alle 18:00. Maresca dirigerà la sfida delle 15:00 Juventus-Lazio. Sacchi sarà all'Olimpico per Roma-Empoli. A Marassi a dirigere il Napoli ci sarà Fabbri. Tutte le designazioni ufficiali:

JUVENTUS-LAZIO, sabato 16/09 h. 15.00

Maresca

Baccini – Pagliardini

IV: Ayroldi

VAR: Irrati

AVAR: Maggioni

INTER-MILAN, sabato 16/09 h. 18.00

Sozza

Carbone – Giallatini

IV: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Piccinini

GENOA-NAPOLI, sabato 16/09 h. 20.45

Fabbri

Bresmes – Scarpa

IV: Feliciani

VAR: Marini

AVAR: Paganessi

CAGLIARI-UDINESE, domenica 17/09 h. 12.30

Doveri

Dei Giudici – Di Monte

IV: Tremolada

VAR: Maggioni

AVAR: Di Paolo

FROSINONE-SASSUOLO, domenica 17/09 h. 15.00

Prontera

Capaldo – Laudato

IV: Massimi

VAR: Valeri

AVAR: Marini

MONZA-LECCE, domenica 17/09 h. 15.00

Marinelli

Mondin - Di Giacinto

IV: Baroni

VAR: Serra

AVAR: Irrati

FIORENTINA-ATALANTA, domenica 17/09 h. 18.00

Pairetto

Imperiale – Di Gioia

IV: Di Bello

VAR: Mariani

AVAR: Meraviglia

ROMA-EMPOLI, domenica 17/09 h. 20.45

Sacchi

Tolfo – Massara

IV: Colombo

VAR: Mazzoleni

AVAR: Miele

SALERNITANA-TORINO, lunedì 18/09 h. 18.30

Giu

Cecconi – Cipriani

IV: Volpi

VAR: Paterna

AVAR: Mariani

HELLAS VERONA-BOLOGNA, lunedì 18/09 h. 20.45