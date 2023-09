Molise Cup Prima categoria: le decisioni del giudice sportivo

Queste le decisioni del Giudice Sportivo riferite alle gare della Molise Cup di Prima Categoria. Esclusa dalla competizione la società Tammaro per non essersi presentata nella gara interna contro il Carpinone. Squalificati per due turni i due espulsi di giornata Marco Bruno dell'Atletik Mignano e Antonio Iandico del Rufrae Presenzano. Tutte le decisioni:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 9/2023 TAMMARO - CARPINONE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non si è disputata a causa della mancata presentazione, nei termini regolamentari, della società Tammaro;

considerato che la medesima società non ha fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

considerato inoltre che trattasi di rinuncia avvenuta nel corso nel corso del Primo Turno della Molise Cup di 1^ Categoria 2023/2024;

letto il Regolamento della manifestazione pubblicato sul CU n. 16 del 2 settembre 2023 ed in particolare il paragrafo I - pag. 159;

Tutto ciò premesso

D E C I D E

1. di infliggere alla società Tammaro la punizione sportiva della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;

2. di comminare alla medesima società l'ammenda prevista di Euro 200;

3. di escludere la società Tammaro dal prosieguo della Molise Cup di 1^ Categoria 2023/2024;

tutte le gare ancora da disputare da parte della società Tammaro saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3;

4. di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propria competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27/ 9/2023

Calce Francesco(Atletik Mignano)Allontanato

MASSAGGIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

Gianquitto Santino(Casali Dauni)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

Bruno Marco(Atletik Mignano)

Iandico Antonio(Rufrae Presenzano)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

Gatta Mario(Pozzilli 1967)

Polzella Nicola(S.Giovanni In Galdo)

Raffio Domenico(S.S. Campobasso Calcio)

Marilungo Gianluca(Volturnia Calcio)

Di Nardo Raffaele(A.S.D. Alife)

Branca Gabriele(Atletik Mignano)

Cifelli Nicola(Atletik Mignano)

De Luca Antonio(Atletik Mignano)

Pace Cesare(Atletik Mignano)

Lacatusu Petrus Andrei(Audax Pietramelara)

Miozzi Luigi(Aurora Ururi 1924)

Sardella Luca(Aurora Ururi 1924)

Turco Antonio(Aurora Ururi 1924)

Caccavelli Antonio(Casali Dauni)

De Luca Mercurio(Casali Dauni)

Montrone Antonio(Castelmauro Calcio 1986)

Palombo Alessandro(Castelmauro Calcio 1986)

Raucci Nicholas(Domenico De Sisto)

Gabrielli Luciano(Frentania)

Patullo Anselmo(Gioventù Macchiagodenese)

Pasciullo Davide(Maronea Calcio)

De Matteis Emanuele(Pietramontecorvino)

Piccirillo Leonardo(Pietramontecorvino)

Di Pinto Giuseppe(Rufrae Presenzano)