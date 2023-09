Sarà il Fiorenzuola l'avversario del Novara nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, il match si disputerà allo stadio Silvio Piola con orario e giorno ancora da decidere (3/4/5 ottobre).

Gli azzurri, partiti a rilento in campionato con un pareggio e una sconfitta, sperano di bissare la vittoria sei a uno ottenuta in agosto in amichevole.