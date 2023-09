Casertana-Benevento 0-0: pari senza grosse emozioni al "Pinto"

Si chiude a reti bianche, al termine di una gara da sbadigli, il derby campano tra Casertana e Benevento, prima gara stagionale per i falchetti ripescati in Serie C.

Mister Cangelosi, allenatore dei padroni di casa, sceglie il 4-3-3 e compone il tridente d'attacco con Carretta, Tavernelli ed il beneventano Alessio Curcio. Andreoletti, mister giallorosso, conferma il 3-5-2 con Marotta e Ferrante in attacco, Talia in regia e Pastina al centro della difesa viste le tante assenze.

Il primo tempo è del tutto avaro di emozioni e da segnalare c'è solo un po' di elettricità in campo che porta a 5 cartellini gialli, quattro per il Benevento ed uno per la Casertana. I due portieri lasciano il campo senza praticamente essere mai intervenuti.

Nella ripresa le due squadre osano di più ma le occasioni da gol restano comunque pochine, considerando anche che il Benevento batte il suo primo corner al 78'. La chance più ghiotta è proprio dei giallorossi che con Ferrante, dopo 5' dall'inizio della ripresa, coglie un clamoroso palo a Venturi battuto. La Casertana, vista al difficoltà a penetrare negli ultimi 20 metri avversari, si affida alle conclusioni dalla distanza: al 68' ci prova Toscano e, 7' dopo, Anastasio ma in entrambe i casi Paleari fa buona guardia. Al 78' altra ghiotta occasione per il Benevento: come detto in precedenza, primo corner per gli ospiti, Ferrante, appostato sul primo palo, prolunga la traiettoria e Berra, da pochi passi, manda a lato clamorosamente. L'ultimo squillo è della Casertana: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Celiento ci prova di testa ma Paleari blocca senza problemi. Al triplice fischio, quindi, il risultato resta di 0-0: primo punto in campionato per la Casertana e primo punto in trasferta per il Benevento.

IL TABELLINO