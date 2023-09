Serie C, C. Arbitri della 4a: Ancora a Benevento, Pezzopane a Latina

L'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della quarta giornata del girone C di Serie C, turno infrasettimanale, che si disputeranno il 20 e 21 settembre:

ACR MESSINA – TURRIS

Simone Galipo' - Firenze

Vincenzo Pedone - Reggio Calabria/Simone Piazzini - Prato

Martina Molinaro - Lamezia Terme

BENEVENTO - TARANTO

Andrea Ancora - Roma 1

Antonino Junior Palla – Catania/Federico Linari - Firenze

Simone Gavini - Aprilia

BRINDISI - MONTEROSI TUSCIA

Giuseppe Vingo - Pisa

Matteo Nigri – Trieste/Paolo Tomasi - Schio

Adolfo Baratta - Rossano

CROTONE - AUDACE CERIGNOLA

Valerio Crezzini - Siena

Egidio Marchetti – Trento/Davide Santarossa - Pordenone

Giuseppe Maria Manzo - Torre Annunziata

FOGGIA - VIRTUS FRANCAVILLA

Domenico Castellone - Napoli

Giorgio Ermanno Minafra - Roma 2/Roberto D'Ascanio - Roma 2

Enrico Cappai - Cagliari

JUVE STABIA - POTENZA

Andrea Zanotti - Rimini

Simone Biffi – Treviglio/Vittorio Consonni - Treviglio

Carlo Palumbo - Bari

LATINA – CASERTANA

Valerio Pezzopane - L'Aquila

Manuel Marchese – Pavia/Gilberto Laghezza - Mestre

Lorenzo Maccarini - Arezzo

MONOPOLI – CATANIA

Gianluca Grasso - Ariano Irpino

Marco Sicurello – Seregno/Michele Rispoli - Locri

Edoardo Manedo Mazzoni - Prato

PICERNO – GIUGLIANO

Domenico Leone - Barletta

Federico Fratello – Latina/Rodolfo Spataro - Rossano

Andrea Zoppi - Firenze

SORRENTO – AVELLINO

Stefano Nicolini - Brescia

Marco Toce – Firenze/Davide Conti - Seregno

Aleksandar Djurdjevic - Trieste