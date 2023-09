Padova-Novara 2-0, azzurri ultimi e preoccupanti

Non conosce fine il momento negativo del Novara che a Padova perde la terza partita di fila e rimane all’ultimo posto del girone A di Serie C, una partita senza troppa storia decisa dalle reti di Varas e Bortolussi nella seconda metà del primo tempo. Per la formazione di Buzzegoli domenica al “Piola” un vero e proprio spareggio contro la Giana Erminio.

Varas e Bortolussi, Novara già al tappeto dopo il primo tempo Prima fase di studio, il Novara gioca sotto la linea della palla concedendo pochissimo al Padova, al 18’ un colpo di testa di Bortolussi viene controllato agevolmente da Desjardins, al 27’ volee mancina di Liguori che testa i riflessi di Desjardins che risponde presente, al 29’ Padova in vantaggio, cross di Capelli e colpo di testa in tuffo di Varas che non lascia scampo a l’estremo azzurro. Clamorosa doppia occasione per il Novara al 34’, prima Donnarumma salva su una deviazione in area, poi Delli Carri sulla linea si oppone a Scaringi, il Padova non perdona e l’ex Bortolussi con una ripartenza vincente al 38’ sigla il due a zero che è il risultato con cui le due squadre vanno all’intervallo.

Il Padova controlla, il due a zero finale è inevitabile Buzzegoli prova a varare un 4-2-3-1 offensivo, all’11’ però è il Padova a sfiorare il tris con Liguori, al 25’ Desjardins controlla un colpo di testa di Bortolussi, il Padova va vicino al tris anche al 27’ con Varas, salva con i piedi Desjardins. Al 31’ finalmente si vede il Novara con un tentativo di Ranieri che termina a fil di palo, nel finale un errore di Desjardins rischia di regalare il tre a zero a Capelli.

PADOVA-NOVARA 2-0

Marcatori: 29’Varas, 38’Bortolussi.

Padova: Donnarumma, Delli Carri, Belli, Varas (39’st Dezi), Radrezza, Fusi (23’st Bianchi), Favale (23’st Villa), Bortolussi (39’st Russini), Liguori (30’st Palombi), Capelli, Crescenzi. All. Torrenti

Novara: Desjardins, Khailoti, Scaringi, Catania (39’st Donadio), Ranieri, Savini (15’st Calcagni), Boccia, Rossetti, D’Orazio (15’st Gerardini), Bagatti (15’st Prinelli), Urso. All. Buzzegoli

Arbitro: Madonia di Palermo.

Note: Ammoniti Crescenzi, Donnarumma e Capelli per il Padova, Bagatti per il Novara.