Buzzegoli affranto: “Siamo in netto ritardo”

Una sconfitta amara troppo amara per il Novara FC. La terza, per esattezza e la squadra piemontese deve lottare con i sensi di colpa fino al ritorno al “Piola”, partendo dallo stadio “Euganeo” di Padova, dove, oltre la vittoria del match, a trionfare è stato l’atteggiamento della squadra veneta che ha bagnato il naso agli avversari appena dopo il decimo minuto in maturità, grinta e stile.

Un mister abbattuto Buzzegoli, sempre più infelice e confuso così dichiara a caldo dopo la partita :”Il Padova ha dimostrato di essere nettamente più forte di noi, mi spiace perché avevamo pensato di fare una partita sotto il punto di vista caratteriale di un livello totalmente diverso, non ci siamo riusciti.”

Noia e accidia La squadra è risultata macchinosa e tediosa, innumerevoli passaggi senza azioni degne di nota i giovani azzurri alle prime armi inghiottiti da una categoria “battagliera” come è la C, impreparati ad affrontare scontro fisico e insidie psicologiche e la “vecchia guardia” che non solo non riesce ad essere esempio e sprono per i nuovi innesti ma risulta costantemente confusa, anche rispetto al proprio di lavoro all’interno del rettangolo verde. “C’è da capire perché e questo comincia ad essere fondamentale perché con queste lacune è difficile vincere le partite” dichiara Buzzegoli. Adesso bisogna davvero fare i conti con ciò che non va perché scendere in campo in questa maniera: “Non ce lo possiamo permettere, c è da metterci qualcosa di diverso”.

Tutto sbagliato È lo stesso allenatore a tirare le somme :“Per lo meno le altre domeniche siamo riusciti a creare situazioni, oggi abbiamo creato poco. Brutta partita in un momento dove non possiamo permetterci di fare male. Domenica vediamo di tirare fuori qualcosa che dobbiamo aver dentro, un po’ di orgoglio, una voglia di rivalsa a livello personale. Il campionato sta cominciando ad andare e noi siamo in netto ritardo”.

Sì mister, lo siamo.