Benevento-Taranto 2-1: i giallorossi la chiudono già nel primo tempo

Il Benevento supera, al "Vigorito", il Taranto nel match valido per la quarta giornata del girone C di Serie C. Le reti giallorosse, entrambe nel primo tempo, portano le firme di Ferrante e Karic; nella ripresa ha dimezzato lo svantaggio per gli ospiti Antonini.

Mister Andreoletti schiera il Benevento con il 3-4-2-1 con Ferrante unica punta appoggiato da Tello e Bolsius, in difesa rientra Cappellini. Capuano risponde con il 3-5-2: Kanouté e Samele sono la coppia offensiva.

La prima azione degna di nota arriva al 24': azione di contropiede, Bolsius serve Ferrante al centro dell'area ma il tiro della punta giallorossa è deviato in corner. Sugli sviluppi dell'angolo, Berra colpisce di testa, la difesa tarantina non riesce a spazzare e Ferrante, da pochi passi, batte Vannucchi. I padroni di casa non smettono di premere e al 45' trovano il raddoppio: tiro dalla distanza di Pinato, Vannucchi si distende sulla sinistra e devia ma sulla palla si avventa Karic che, con un preciso diagonale, mette sul palo opposto. La prima frazione si chiude con il Benevento in vantaggio per 2-0 sul Taranto.

La ripresa comincia con 4 cambi per mister Capuano che prova a cambiare la partita dei suoi. Il possesso palla, in effetti, è a favore del Taranto ma il Benevento controlla senza problemi e ci prova dalla distanza con Berra e Ferrante senza, però, trovare il bersaglio. Al 76' gli ospiti dimezzano lo svantaggio: punizione dalla destra di Orlando, Fabbro tocca di testa ed Antonini, sotto porta, buca Paleari. Ci si aspetterebbe l'arrembaggio finale degli ospiti ma il Benevento non corre ulteriori rischi e porta a casa tre punti meritati.

IL TABELLINO