Brindisi-Benevento: si gioca a Picerno ma a porte chiuse

Il match Brindisi-Benevento, valevole per la 5a giornata del girone C di Serie C, verrà disputato a Picerno (PZ) il 25 settembre, fischio di inizio alle 20:45, a "porte chiuse".

E' questa la decisione presa in mattinata dal prefetto di Potenza, dott. Michele Campanaro, dopo la riunione tecnica di coordinamento con le forze dell'ordine, presenti il Questore, i Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il vicesindaco di Picerno ed il direttore esecutivo del Brindisi.

La partita era in programma allo "Iacovone" di Taranto, campo scelto dal Brindisi per sopperire alla mancanza di disponibilità del "Fanuzzi" sottoposto a lavori per renderlo idoneo alla Serie C. Tuttavia, l'incendio che ha danneggiato il settore ospiti dell'impianto tarantino ha costretto il Brindisi a cercare una soluzione alternativa che è stata, appunto, trovata nel "Curcio" di Picerno.