Post partita, Mister Buzzegoli: “Poteva essere una svolta”

Una domenica storta. Arrivare con la vittoria in mano al 90’ e perderla per un insieme di concause che fanno ricadere l’umore della squadra sotto terra è una condizione che nessun allenatore vorrebbe che la propria squadra vivesse.

Protettivi La colpa viene data alla posizione della squadra, troppo bassa dopo aver conquistato il gol quasi a difenderlo, proteggendo fisicamente la propria porta e portando immancabilmente gli avversari a salire rendendosi fisiologicamente pericolosi. “Dopo che prendi il gol questa considerazione viene fatta sempre, sì la squadra si era abbassata troppo me nello stesso tempo non abbiamo avuto tiri in porta, la squadra ha tenuto la palla”, parla Buzzegoli nel post partita. Evidente il dispiacere ed il rammarico “La squadra sta vivendo un momento di difficoltà credo sia anche fisiologico provare a difendersi con tutte le proprie forze.”

Pensieri da allenatore Come olio scivolano i pensieri del mister che deve ingoiare ancora una volta il sapore della non vittoria, un peccato soprattutto perché la sua squadra ha effettivamente dimostrato quantomeno di essere in grado di salire un poco alla volta di livello per preparazione tecnica e cattiveria agonistica. “Anche oggi l’episodio ci fa vivere un altro pomeriggio amaro. Volevamo portare a casa questi 3 punti, non mi aspettavo un Novara spumeggiante perché sarebbe strano visto il momento di difficoltà, mi aspettavo un Novara che combatte, che va in vantaggio e prova a portarlo a casa fino all’ultimo secondo e poi l’ultimo secondo non è riuscito. Poteva essere una svolta.”

Domande e risposte “Si poteva sicuramente fare qualche ripartenza in più, l’analisi delle partite va sempre contestualizzata, per noi la vittoria era vita e la volevamo a tutti i costi, è stato normale che la squadra si sia compattata, principalmente per non prendere gol perché la Giana ha girato bene la palla ma non ci ha impensierito in maniera devastante.”

Pensieri positivi Forse la cosa più difficile da fare è convincere i ragazzi che non bisogna mollare “Mi dispiace per me ma principalmente per i ragazzi che comunque hanno provato a portarla a casa e non ci siamo riusciti neanche oggi. Dovremo lavorare sulla testa dei ragazzi, cercare di continuare a infondere più coraggio possibile e andare a giocare su tutti i campi cercando di fare una prova all’altezza sotto il punto di vista caratteriale, con agonismo e voglia di arrivare a questa benedetta vittoria che tarda ad arrivare.”

L’attacco Scappini, attaccante che ha firmato il gol inizialmente del vantaggio ammette: ”Oggi non era una partita semplice a livello mentale, siamo andati in difficoltà. Volevamo sbloccarla e ce l’abbiamo fatta, abbiamo anche creato tanto. Oggi doveva finire 4 a 0. Purtroppo bisogna vincerla anche così in questo momento poi magari la serenità la ritrovi . Questa squadra quando è libera di testa riesce a creare occasioni e giocare con tranquillità, purtroppo adesso ci manca quello.”

Autocritica Ripercorrendo i 90’ dichiara:” Oggi potevo fare due o tre gol, sono molto autocritico nei miei confronti però preferisco una partita così, anche sbagliando, però le palle arrivano. Il gioco delle fasce ha iniziato a funzionare, la partita non è stata negativa, ci è mancata quella maturità degli ultimi dieci minuti che una grande squadra la porta a casa a costo di non giocare più. Magari una settimana fa questa partita la perdevamo. Mi girano le scatole aver perso questi due punti però vediamo il lato positivo”.