Brindisi-Benevento 0-1: al "Curcio" di Picerno la decide Ferrante

Il Benevento, nel match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C, sul terreno di gioco del "Curcio" di Picerno, supera per 1-0 il Brindisi, inanellando il quarto risultato utile consecutivo (seconda vittoria di fila) e portandosi a quota 10 punti con Az Picerno e Turris, a -1 dalla coppia di testa formata da Juve Stabia e Latina.

Mister Andreoletti conferma il 3-4-2-1 con Tello e Karic a supporto di Ferrante; il Brindisi risponde con un 4-3-3 con Moretti al centro dell'attacco e Lombardi e Albertini ai suoi lati.

I primi 20' di gioco sono da sbadigli ma al 22' il Benevento rompe gli equilibri e passa in vantaggio: azione di El Kaouakibi sulla destra, passaggio rasoterra in area che Ferrante devia in rete con un preciso diagonale. Ci si aspetterebbe la reazione del Brindisi ma il Benevento controlla bene e non lascia spazi agli avversari. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa è il Benevento a spingere in cerca del raddoppio. Al 49' ci prova Talia la cui conclusione da distanza ravvicinata è deviata in corner. Poi al 56' l'occasione, la più nitida, capita sui piedi di Karic ma lo svedese, da posizione defilata, cerca il primo palo trovando la respinta in angolo di Saio. Al 60' Paleari salva i giallorossi dal pareggio: punizione dalla trequarti sinistra calciata dal Brindisi, palla in area, Cappelletti salta più in alto di tutti e indirizza all'incrocio ma l'estremo difensore della Strega vola letteralmente a deviare sul fondo. E' questa l'ultima vera occasione del match che scivola via fino al 95' quando il signor Turrini, arbitro del match, manda tutti negli spogliatoi.

