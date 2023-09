Virtus Verona-Novara 1-1, un punto prezioso per gli azzurri

Nell'anticipo della sesta giornata del girone A di serie C finisce uno a uno tra Virtus Verona e Novara, un punto a testa che scontenta entrambe le squadre, i padroni di casa nonostante lo svantaggio iniziale hanno avuto tante occasioni per il due a uno, il Novara ha disputato una partita gagliarda e sull'esito finale pesa un rigore piuttosto evidente non dato a Calcagni e compagni.

La cronaca Azzurri subito aggressivi che trovano la rete al 7', cross di Boccia e deviazione vincente di Rossetti, il Novara non segnava in trasferta dal 22 aprile; al 16' gran punizione di Danti che si spegne poco alta sulla traversa, è il preludio alla rete del pareggio che arriva al 19', cross di Manfrin che non viene trattenuto da Desjardins, si avventa sulla sfera Casarotto la cui conclusione passa tra una selva di gambe e termina in fondo al sacco. Al 34' ospiti pericolosi con Scaringi, para in angolo Sibi; prima dell'intervallo errore della difesa del Novara, per fortuna della formazione di Buzzegoli Demirovic non ne approfitta e manca una facile chance.

Buon inizio anche di ripresa per il Novara ma è la Virtus Verona ad andare vicina al due a uno con Casarotto il cui tiro cross per poco non beffa i piemontesi; al 25' si riscatta Desjardins che con i piedi si oppone allo scatenato Casarotto, al 26' Faedo non inquadra di un soffio la porta, la Virtus Verona preme ma al Novara viene negato un rigore apparso piuttosto netto per fallo di Sibi, finisce uno a uno con entrambe le squadre che possono avere dei rimpianti per come è andata la partita.

VIRTUS VERONA-NOVARA 1-1

Marcatori: 7'Rossetti (N), 19' Casarotto (VV).

Virtus Verona: Sibi, Mazzolo (1'st Ruggero), Casarotto, Danti, Manfrin, Zarpellon (32'st Daffara), Gomez, Metlika, Faedo, Cabianca, Demirovic (32'st Toffanin). All. Fresco

Novara: Desjardins, Bertoncini, Di Munno (22'st Speranza), Scappini (34'st Corti), Donadio, Calcagni, Scaringi, Boccia, Rossetti, Caradonna (22'st Gerbino), Bagatti. All. Buzzegoli