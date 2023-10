Novara FC, Rossetti “Il gol? Il primo di tanti”

Un punto guadagnato su azione di gioco, in un campo ostico contro un’avversaria pericolosa, che oltre a alzare di un gradino la classifica fa tanto bene all’umore e all’auto stima per una squadra che sta dimostrando di volerci essere.

Più soddisfazione che rammarico Nel post partita mister Buzzegoli, soddisfatto e carico “Un campo complicato contro una squadra forte, che ha 10 punti in classifica, contro cui ha pareggiato anche il Vicenza. E un campo ostico su cui la squadra ha voluto fortemente questo risultato, eravamo riusciti anche ad andare in vantaggio, una nota positiva. Abbiamo preso gol su una palla inattiva, ci dispiace non aver vinto però la squadra ha fatto partita e prestazione. Sono soddisfatto dei ragazzi soprattutto perché hanno dimostrato ancora oggi di volere.”

Azzurri carichi Un Novara carico, lucido e lungimirante poiché è riuscito a stoppare azioni che se portate a termine sarebbero state molto pericolose “È stata una bella partita, abbiamo lavorato sotto questo aspetto, ogni tanto bisogna rompere il gioco se no si rischia di prendere delle riprende che nelle prime giornate sono state fatali. La squadra sta crescendo, sta entrando nel campionato in maniera forte con l’atteggiamento giusto che non è mai mancato ma cominciamo a lavorare bene nei dettagli. Stiamo entrando in questo campionato in maniera prepotente, dobbiamo andare a cercare i 3 punti”

Il marcatore azzurro Simone Rossetti, che ha firmato il gol dell’iniziale vantaggio al 7’ rimane con i piedi per terra nonostante sia il suo primo gol in campionato che per un attaccante reduce da una passata stagione personale poco positiva significa ridisegnare il destino e rimettere tutto in gioco “Un punto importante su un campo difficilissimo, era necessario dare un po’ di continuità ai risultati, ora speriamo di trovare la prima vittoria che ci serve per recuperare la strada. C’è sempre rammarico quando non vinci ma ci teniamo stretti il punto e pensiamo a sabato prossimo che abbiamo in altra sfida importante”, quella contro la Pro Sesto alle ore 16.15. “È stato bello e liberatorio segnare un gol, davanti ai tifosi ancora più bello, spero sia il primo di tanti, anzi ne sono convinto”.

Il prossimo appuntamento, prima dell settima giornata di campionato, sarà martedì 3 ottobre 2023 per il primo turno di Coppa Italia contro la Fiorenzuola alle ore 18.30 allo stadio piacentino “Pavesi”.