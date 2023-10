Editorale azzurro - Dove osano le aquile

Un punto guadagnato o due punti persi? Il dilemma del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, del bivio sportivo post partite cui risposte negative hanno fatto, ad esempio, affogare nello stesso bicchiere l’ umore del Novara della stagione scorsa. A furia di dare adito a vibrazioni e opinioni negative ci si autoinfligge la zappa sui piedi, si diventa in modo erroneo consapevoli della già dichiarata disfatta. Ovviamente, come per tutte le squadre, anche per quella di Buzzegoli l’esigenza è quella di vincere le partite, prendendo il comando del gioco e gestendolo fino alla fine ma la cosa su cui non si può negoziare, ancora prima di pensare alla vittoria, è l’atteggiamento in campo dei giocatori che deve essere proattivo, costruttivo e produttivo, giornata dopo giornata, indipendente da chi li considera “bicchieri mezzi vuoti” o da chi si vuole bere quell’ultimo sorso d’acqua.

È solo dopo questa valutazione che potremmo rispondere in maniera oggettiva al dilemma dei punti. Se in campo la squadra non ha pensiero ne’ anima, il pareggio potremmo attribuirlo come frutto di fortuna, fato, provvidenza. E non ha neanche un sapore troppo buono. Oggi, invece, nel fatidico giorno dopo, non possiamo che essere d’accordo (a parte i soliti disfattisti e porta iella) che questo è un punto davvero prezioso perché guadagnato, perché risultato di un gioco accattivante e cinico che è riuscito non solo a far guadagnare al Novara il primato del possesso palla come nelle partite precedenti ma che ci ha dimostrato che se il lavoro paga sempre, il buon lavoro ancora di più.

Un 1 che vale tanto quanto quello degli avversari ma che per noi è qualcosa in più, come fosse scritto in grassetto. È un numero che dimostra la crescita, un passo alla volta di una squadra “di budget limitato e quindi in grado di arrivare forse solo alla salvezza“, di una squadra “troppo giovane” e di un mister “poco esperto” che però ha un pensiero ben fisso in mente: costruire uno spogliatoio forte, pronto mentalmente a ridefinirsi a seconda dei successi o degli sbagli che si compiono durante il percorso. Perché diciamocelo, non sempre (e noi ne siamo la prova) importa che siano dei fuoriclasse affermati a comporre una squadra, ovviamente il talento e la preparazione sono fondamentali ma devono essere strumenti al servizio di un’idea, altrimenti diventano inutili. E oggi, quel punto guadagnato è proprio figlio dell’idea di una squadra in crescendo, contro tutte le malelingue atte macchiare il colore azzurro di una squadra che invece, non vede l’ora di spiccare il volo, come fosse un’aquila.