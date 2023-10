Benevento-Crotone 3-2: Simonetti ribalta i rossoblù, festa giallorossa

Il Benevento fa suo il match, valido per la 6a giornata del girone C di Serie C, contro il Crotone ribaltando i rossoblù che si erano portati sullo 0-2: è 3-2 per i giallorossi il finale al "Vigorito".

Andreoletti conferma la difesa a 3 con Capellini centrale e Berra e Pastina ai suoi lati; Ferrante guida l'attacco con Karic e Tello a supporto. Risponde Zauli schierando il Crotone con il 4-2-3-1: Gomez è la punta centrale mentre Petriccione e Vitali sono gli schermi davanti alla difesa.

Il primo tempo produce davvero poco in termini di emozioni. Al 24' Tello, dopo aver recuperato palla sulla trequarti per un errore di Leo in fase di impostazione, si trova a tu per tu con Dini ma calcia a lato. Passano tre giri di lancette ed il Crotone passa in vantaggio: Petriccione pennella dalla trequarti sul secondo palo, sponda di Gomez al centro per D'Ursi che, da pochi passi, piazza la zampata vincente. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa il Benevento parte all'attacco e al 48' Tello si rende pericoloso con un tiro potente sul primo palo che Dini, portiere ospite, respinge con i pugni. Al 58' gli ospiti raddoppiano: Gomez, in area giallorossa, scarica su Vitale che, complice una difesa giallorossa a maglie molto larghe, piazza la sfera sul palo alla destra di Paleari. Il Benevento si scuote e, al 61', dimezza lo svantaggio: cross di Benedetti dalla sinistra in area piccola, Simonetti salta più di tutti e schiaccia la palla in rete alla destra di Dini. Il Crotone accusa il colpo ed il Benevento ne approfitta: passano 4', Ciano va dalla bandierina, calcia sul palo lungo dove c'è Ferranta che fa da sponda al centro per Pastina che, da pochi passi, appoggia in gol. Gli ospiti sono alle corde e la Strega sente che il sorpasso è vicino. Al 75', infatti, ancora Simonetti, dopo una azione in area ospite, sigla la rete del definitivo 3-2 facendo esplodere di gioia il "Vigorito". Al triplice fischio, quindi, il Benevento si assicura i tre punti ed è secondo in classifica ad una lunghezza di distanza dalla Juve Stabia.

IL TABELLINO