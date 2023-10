Coppa Italia Serie C. Gli arbitri delle gare del Primo Turno

Queste le designazioni arbitrali per le gare del Primo Turno della Coppa Italia Serie C in programma il 3 e 4 ottobre:

ALBINOLEFFE – RENATE

Gabriele Totaro - Lecce

Emanuele Bracaccini – Macerata/Riccardo Leotta - Acireale

Luigi Scicolone - San dona' di Piave

ALESSANDRIA – PERGOLETTESE

Andrea Zanotti - Rimini

Matteo Cardona – Catania/Davide Di Dio - Caltanissetta

Stefano Calzolari - Albenga

ANCONA – PINETO

Giuseppe Rispoli - Locri

Matteo Gentile – Isernia/Angelo Tomasi - Lecce

Riccardo Borghi - Modena

AREZZO – LUCCHESE

Andrea Zoppi - Firenze

Francesco Macchi – Gallarate/Alessandro Gennuso - Caltanissetta

Cosimo Papi - Prato

ARZIGNANO – TRENTO

Gianluca Catanzaro – Catanzaro

Carlo Farina – Brescia/Tommaso Mambelli - Cesena

Roberto De Stefanis - Udine

AVELLINO – MONOPOLI

Giorgio Di Cicco - Lanciano

Alessandro Rastelli - Ostia Lido/Edoardo Maria Brunetti - Milano

Emanuele Velocci - Frosinone

BENEVENTO – GIUGLIANO

Simone Gavini - Aprilia

Vincenzo Abbinante – Bari/Giovanni Francesco Massari - Molfetta

Gianpasquale Tedesco - Battipaglia

CARRARESE – PONTEDERA

Francesco D'Eusanio - Faenza

Mattia Morotti – Bergamo/Ilario Montanelli - Lecco

Davide Ammannati - Firenze

CATANIA - ACR MESSINA

Luca De Angeli - Milano

Pierpaolo Carella - L'Aquila/Stefania Genoveffa Signorelli - Paola

Gaetano Alessio Bonasera - Enna

FIORENZUOLA – NOVARA

Silvia Gasperotti - Rovereto

Daljit Singh – Macerata/Filippo Pignatelli - Viareggio

Francesco Saffioti - Como

FOGGIA – SORRENTO

Marco Peletti - Crema

Umberto Galasso – Torino/Nirintsalama T. Andriambelo - Roma 1

Matteo Cavacini - Lanciano

JUVE STABIA – POTENZA

Edoardo Gianquinto - Parma

Nicola Di Meo – Nichelino/Vincenzo Russo - Nichelino

Davide Testoni - Ciampino

LATINA – CASERTANA

Gabriele Restaldo - Ivrea

Vincenzo Andreano – Foggia/Luca Capriuolo - Bari

Manuel Marchetti - L'Aquila

LEGNAGO SALUS – PADOVA

Francesco Zago - Conegliano

Gianluca Scardovi – Imola/Simone Della Mea - Udine

Marco Costa - Busto Arsizio

LUMEZZANE - ATALANTA U23

Alessandro Silvestri - Roma 1

Marco Roncari – Vicenza/Carlo De Luca - Merano

Luka Meta - Vicenza

MANTOVA - PRO PATRIA

Edoardo Manedo Mazzoni - Prato

Andrea Rizzello – Casarano/Michele Decorato - Cosenza

Giovanni Moro - Novi Ligure

PRO SESTO - GIANA ERMINIO

Felipe Salvatore Viapiana - Catanzaro

Nidaa Hader – Ravenna/Manfredi Scribani - Agrigento

Lorenzo Garbo - Monza

PRO VERCELLI - JUVENTUS NEXT GEN

Jules Roland Andeng Tona Mbei - Cuneo

Davide Fedele – Lecce/Michele Fracchiolla - Bari

Costanzo Cafaro - Alba - Bra

TORRES – OLBIA

Domenico Castellone - Napoli

Luca Bernasso – Milano/Alessandro Cassano - Saronno

Gabriele Caggiari - Cagliari

TURRIS - AUDACE CERIGNOLA

Dario Di Francesco - Ostia Lido

Andrea Romagnoli - Albano Laziale/Roberto Meraviglia - Pistoia

Alessandro Femia - Locri

VIRTUS FRANCAVILLA – BRINDISI

Giuseppe Mucera - Palermo

Antonio Aletta – Avellino/Mirko Bartoluccio - Vibo Valentia

Luigi Lacerenza - Barletta

VIRTUS VERONA – TRIESTINA

Mattia Nigro - Prato

Damiano Caldarola – Asti/Manuel Cavalli - Bergamo

Gianluca Cipriano - Torino