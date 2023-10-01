Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo
Fermati per un turno i due calciatori espulsi domenica durante le gare della quarta giornata. Squalificato per una giornata anche l'allenatore Stillo del Real Monterotondo. Le decisioni:
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STILLO RINALDO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica, allontanato.
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
ARDONE MARCO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
MANCINI VALERIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CORCIONE MARIO(CALCIO TERMOLI 1920)
MALVESTUTO FEDERICO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
ESPOSITO VITTORIO(CALCIO TERMOLI 1920)
MANCA NICOLO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
PAGLIARI MARCO(SAMBENEDETTESE SSDARL)
BATTISTI STEFANO(TIVOLI CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
GOLIA FRANCESCO FLAVI(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
PIETRANGELI CHRISTIAN(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
CASALE VINCENZO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
D'ALESSANDRO MATTEO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
MAIORINO GIOVANNI(CALCIO TERMOLI 1920)
MALDONADO MOROCHO LUIS A.(CAMPOBASSO F.C.)
NONNI LEONARDO(CAMPOBASSO F.C.)
BUCCHI GIOVANNI(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
FRATERNALI FRANCESCO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
CALISTO ALESSIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
PELLEGRINO GIUSEPPE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
GUBELLINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)
FATATI ALESSIO(TIVOLI CALCIO 1919)
TONELLI SIMONE(UNITED RICCIONE SRL)
PAVONE STEFANO(VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
ALLEGRUCCI MANUEL(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
GONZALEZ PEREZ SERGIO T.(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
PENSALFINI MATTIA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
TENKORANG JAMES(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
URBINATI GIANLUCA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
SABATINI MARCO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
BENTOS VAZQUEZ SEBASTIAN(CALCIO TERMOLI 1920)
RICAMATO VINCENZO(CAMPOBASSO F.C.)
MAZZEI ALESSANDRO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
MAGI GALLUZZI ENRICO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
PESARESI DENIS(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
PIERPAOLI GIOVANNI(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
MEA NICOLA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
BANEGAS PABLO EZEQUIEL(L AQUILA 1927 SSDARL)
BELLARDINELLI ANDREA(L AQUILA 1927 SSDARL)
MANTINI GIORGIO(L AQUILA 1927 SSDARL)
CANTIANI ALDO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
MELEDANDRI LORENZO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
ASCOLI LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
CAPECE GIORGIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
SPARACELLO CLAUDIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
PULSONI LORENZO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
BARBERINI CHRISTIAN(SAMBENEDETTESE SSDARL)
TOMASSINI SIMONE(SAMBENEDETTESE SSDARL)
RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)