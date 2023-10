Benevento. Andreoletti ne convoca 26 per il match con il Giugliano

Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina, mister Matteo Andreoletti, allenatore del Benevento, ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match di questa sera contro il Giugliano, valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Il tecnico giallorosso ha convocato 26 giocatori ma sono diversi gli assenti o, per meglio dire, coloro che resteranno a riposo in vista del prossimo impegno di campionato sul campo dell'Audace Cerignola. A non prendere parte alla sfida del "Vigorito" di questa sera saranno Berra, Pastina, Perlingieri, Agnello, Karic e Ciciretti, oltre all'infortunato Meccariello. Questa la lista completa:

PORTIERI

12 Manfredini Nicolo’

1 Nunziante Alessandro

24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo

96 Capellini Riccardo

2 El Kaouakibi Hamza

5 Masciangelo Edoardo

23 Rillo Francesco

28 Terranova Emanuele

25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide

4 Alfieri Vincenzo

16 Improta Riccardo

8 Kubica Krzysiek

78 Masella Davide

14 Pinato Marco

77 Rossi Riccardo

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

71 Tello Andrés

ATTACCANTI

98 Bolsius Don

30 Carfora Lorenzo

10 Ciano Camillo

11 Ferrante Alexis

9 Marotta Alessandro

26 Sorrentino Samuele